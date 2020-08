E’ confermato: Adriano Panzironi aprirà uno spaccio Life 120 ad Aprilia. Ma non solo: il progetto è quello di aprire 100 negozi in diverse città italiane. Il negozio aprirà i battenti il 29 agosto 2020 ad Aprilia, vicino a Roma. Dopo i libri, i programmi tv e le vendite online, adesso Panzironi ha deciso di portare la sua dieta ancora più vicino alle persone.

Inoltre, come se non bastasse, il suo programma Il cerca salute è tornato di nuovo in onda. Direte voi: ma non era stato bloccato ad aprile dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom)? Sì, certo, solo che una sentenza successiva del Consiglio di Stato ha sospeso tale stop alle trasmissioni (è stato fatto per evitare perdite economiche, ma rimane il veto di diffondere fake news in merito all’epidemia da Coronavirus). Rimanere invece attivo il processo con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica.

Da come si legge nel post Facebook che annuncia l’imminente apertura, questo progetto sperimentale consentirà ai clienti di trovare integratori e prodotti alimentari a prezzi molto bassi e vicino a casa. Lo spaccio Life 120 sarà un negozio piccolo, dove saranno esposti tutti i prodotti Life 120 al medesimo prezzo a cui vengono venduti con l’ecommerce. In pratica non ci saranno i tipici ricarichi commerciali dei negozi in franchising.

Inoltre il personale assunto deriverà tutto o dalle liste degli Angeli Life 120 o da persone che comunque seguono questo stile di vita. A Wired il giornalista ha anche spiegato che, al momento, nel primo spaccio lavoreranno solo due persone e che il locale sarà in affitto. Inoltre è prevista l’apertura di altri 100 negozi nei prossimi tre anni, mentre rimane da valutare l’idea se creare o meno una società dedicata.