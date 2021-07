Adriano Panzironi: archiviata la denuncia per truffa

Il tribunale di Roma archivia la denuncia per truffa per la dieta Life 120 di Adriano Panzironi, ma va avanti con quella di abuso della professione medica.

di Manuela 28 Luglio 2021

Proseguono le vicende giudiziarie di Adriano Panzironi: il Tribunale di Roma, tramite la decisione del giudice Maria Paola Tomaselli, ha deciso di archiviare la denuncia-querela per truffa contro Roberto e Adriano Panzironi. Andrà invece avanti il processo per abuso di professione medica.

La denuncia per truffa era stata intentata nel 2018 dall’Ordine dei Medici del Lazio ed era relativa alla dieta Life 120, quella che, secondo quando sostenuto dai due fratelli, è in grado di far vivere le persone fino a 120 anni, ovviamente usando gli integratori venduti da loro stessi.

Dopo la multa dell’Agcom da 264mila euro nel 2019, la sospensione dei suoi programmi televisivi e l’espulsione dall’Ordine dei Giornalisti, ecco che erano andate avanti le altre denunce.

Per quanto riguarda la denuncia per truffa, secondo il gip “non risultano sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa”. Inoltre secondo il gip la condotta tenuta dagli indagati non era ingannevole in quanto non commercializzavano prodotti diversi o non conformi a quanto indicato.

Secondo il giudice, poi, la modalità di vendita online non è tale da impedire che gli acquirenti possano controllare o verificare ciò che stanno acquistando. In aggiunta non esiste nessuna querela da parte di soggetti destinatari della vita Life 120. Per tutti questi motivi, ecco che il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l’accusa di truffa.

Quindi adesso bisognerà vedere come andrà avanti quella relativa all’abuso di professione medica.