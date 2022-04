Agricoltura, la nuova bozza della Commissione prevede un taglio dei 40% sui pesticidi

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

La Commissione europea ha recentemente redatto una nuova bozza nell’ambito della strategia Farm to Fork, che di fatto indica come obiettivo di riduzione dell’uso dei pesticidi in agricoltura del 50% entro il 2030. In questo contesto, tra le proposte del testo legislativo in questione, spicca anche una riduzione dell’uso dei pesticidi del 40% a livello nazionale entro il 2030 rispetto ai dati inerenti alla media 2015-17.

Una bozza che, di fatto, assume una linea ben più rigida e severa rispetto a quanto visto nella sua versione precedente, circolata a febbraio: dalla possibile riduzione del 25% di un paio di mesi fa siamo infatti passati ad “almeno il 40%”; anche se le carte in tavola possono ancora cambiare. I piani originali prevedevano la presentazione del nuovo regolamento circa l’impiego sostenibile dei pesticidi in ambito agricolo nel mese di marzo, ma chiaramente lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina ha sconvolto il calendario della Commissione. Stando a quanto dichiarato il vicepresidente dell’Esecutivo Ue Frans Timmermans, la presentazione del documento è scivolata a giugno.