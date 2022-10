Agroalimentare: Banco Bpm stanzia 2 miliardi di euro per sostenere le imprese del settore

di Luca Venturino 11 Ottobre 2022

Un plafond da ben 2 miliardi di euro, tutti da declinare in finanziamenti a breve o a medio termine e anche assistiti da garanzie pubbliche, a sostegno delle imprese attive nel vasto settore dell’agroalimentare: ci stiamo riferendo alla mole economica recentemente messa in gioco da Banco Bpm nel più ampio contesto delle misure e risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); che come appena accennato ha come obiettivo il favorire eventuali interventi di miglioramento, ammodernamento e potenziamento delle numerose imprese operanti nella cosiddetta filiera primaria.

Nello specifico, come si può leggere in una nota stampa emessa dallo stesso gruppo bancario italiano, tali interventi comprendono soprattutto (ma non in maniera esclusiva) investimenti nell’ambito dell’agrisolare, nelle produzioni di filiera e logistica alimentare, nell‘agrivoltaico e nella produzione di biometano o altri carburanti sostenibili. Si tratta, come certamente avrete potuto notare, di misure che di fatto sono accomunate tra loro da un tema preciso – quello di una eventuale risposta alle difficoltà determinate dal cosiddetto caro bollette. Non mancano tuttavia, le attenzioni riservate all’innovazione, alla meccanizzazione e gestione delle risorse idriche, naturalmente da affiancare e integrare alle possibilità offerte nel quadro delle iniziative legate al PNRR.

“Il plafond da 2 miliardi a favore delle imprese agroalimentari che Banco BPM ha istituito è un esempio concreto ed efficace di come sia possibile mobilitare risorse significative nell’ambito del Pnrr accelerandone gli effetti positivi” ha commentato Giovanni Landolina, responsabile della struttura Programma Pnrr di Banco BPM. “Nel caso specifico l’obiettivo del plafond di Banco BPM è offrire alle aziende agroalimentari i mezzi utili per crescere in modo sempre più sostenibile”.