Air France svela i nomi dei 17 chef con cui collaborerà quest’anno

di Luca Venturino 23 Gennaio 2023

Una selezione di chef per portare la cucina francese ad alta – anzi, altissima – quota: questo l’obiettivo di Air France, compagnia aerea naturalmente d’Oltralpe che in occasione del Bocuse d’Or 2023, che si sta tenendo proprio in questi giorni in quel di Lione – e di cui, per di più, AF è anche partner ufficiale -, ha deciso di svelare i nomi dei 17 chef con cui collaborerà durante l’anno in corso. Nei mesi a venire, infatti, tali stelle della cucina francese – e non solo – andranno a firmare piatti esclusivi nel particolare contesto delle cabine La Première e Business e, per inaugurare o salutare un bel viaggio, anche nelle lounge degli aeroporti.

La lista degli chef scelti da Air France

Bando alle ciance, dunque, e tuffiamoci in questa golosa selezione di maestri della cucina: a bordo dei voli a lungo raggio che prenderanno i cieli partendo da Parigi sarà possibile imbattersi nelle pietanze preparate dagli chef stellati francesi Arnaud Lallement, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut e Michel Roth; che andranno ad alternarsi per proporre le proprie idee gastronomiche presenti nei menu delle cabine La Première e Business. Nelle suite La Première, per di più, sarà possibile gustare i dolci nati dalla fantasia dei pasticcieri Meilleur

Ouvrier de France Philippe Urraca e Angelo Musa.

In questa categoria troviamo anche un briciolo del nostro caro e vecchio Stivale: accanto a Thierry Marx ci sarà infatti Mauro Colagreco, recentemente nominato ambasciatore Unesco per la biodiversità. Questo dinamico duo si occuperà di contribuire con composizioni vegetariane, carni bianche e rosse d’Oltralpe e pesce proveniente da una filiera sostenibile.

Nei voli che partiranno da Singapore, invece, Air France rinnova la collaborazione con lo chef a tre stelle Michelin Julien Royer, che proprio come i suoi colleghi già citati “apparirà” nelle cabine La Première e Business. Per i passeggeri che si imbarcheranno dalle fredde terre del Canada, invece, il vettore proporrà dei menu firmati dallo chef Olivier Perret, che stando a quanto lasciato trapelare si concentrerà sull’offerta di gastronomia francese con ingredienti freschi dedicati ai clienti della cabina Business.

Facciamo ora un passo indietro e ridimensioniamo i viaggi: sulla rete di medio raggio, nella cabina Business, sarà chef François Adamski a proporre i piatti del pranzo e della cena. Non mancherà, come accennato in apertura, una ricca offerta per le lounge degli aeroporti parigini: i team di Alain Ducasse si occuperà dell’offerta della lounge La Première di ParisCharles de Gaulle; mentre al terminal 2F Amandine Chaignot avrà modo di mostrare il suo talento ai clienti della compagnia. Completano il quadro Guy Martin, che firmerà per la prima volta un piatto nella lounge a lungo raggio di Orly 3; e Philippe Urraca, che presenterà ai viaggiatori della lounge a corto raggio di Orly 2 i suoi dolci di pasta choux.