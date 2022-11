Mauro Colagreco si congratula con il suo allievo italiano che vince la stella Michelin

di Manuela Chimera 10 Novembre 2022

Sul suo account Instagram Mauro Colagreco ha deciso di congratularsi con il suo allievo italiano Antonio Buono per via della stella Michelin appena ricevuta. Nel post lo chef del ristorante tristellato francese Mirazur ha fatto i complimenti sia ad Antonio che a Valentina per la prima stella Michelin guadagnata, definita da Colagreco come una ricompensa per il lavoro svolto e per il suo progetto frutto della sua passione e del suo talento. E lo chef ha poi concluso dichiarando che questo è un altro traguardo raggiunto che si unisce ai successi e ai ricordi vissuti insieme al Mirazur.

Mauro Colagreco si complimenta con Antonio Buono

Un rapporto di vecchia data quello che unisce Mauro Colagreco e Antonio Buono. Lo chef argentino (ma di origini italiane, più precisamente la città di Guardiagrele in Abruzzo gli ha conferito anche la cittadinza onoraria) del ristorante Mirazur di Menton, prima di aprire il suo locale, ha collaborato in Francia con nomi come Bernard Loiseau, Alain Passard e Alain Ducasse.

Dopo tante collaborazioni, ecco che decide di aprire il ristorante Mirazur a Mentone (che quest’anno ha spento 16 candeline): dopo solo sei mesi dall’apertura, Colagreco ha ricevuto il premio “Rivelazione dell’Anno” da parte di Gault & Millau, una categoria nuova creata per riconoscerne i meriti, salvo poi ricevere in meno di un anno dall’inaugurazione la sua prima stella Michelin.

Entrato anche nella lista dei 50 World’s Best Restaurant, nel 2012 ottiene la seconda stella Michelin, grazie a una cucina fatta di sapori contrastanti e interpretazioni originali delle materie prime. La terza stella Michelin arriva nel 2019, anno in cui il Mirazur viene anche proclamato come Miglior ristorante del mondo. Senza dimenticare la stella ottenuta per il ristorante Ceto.

Ma non solo chef, Mauro Colagreco lo abbiamo visto anche in televisione: dal 2016, infatti, è giudice del programma televisivo Top Chef Italia, accanto ad Annie Feolde, Giuliano Baldessari e precedentemente Moreno Cedroni. Inoltre di sicuro ricordete la sua partecipazione in veste di ospite durante una delle ultime puntate di MasterChef Italia 10, quando il mitologico Monir prima fece un disastro rompendo di tutto a inizio prova e poi alla domanda di Colagreco se fosse una mente organizzata o creativa, Monir rispose con un improbabile “Organizzata”. Ah, comunque niente fa fare: Monir non riuscì a impressionare Colagreco.

Proprio al Mirazur, Antonio Buono è stato prima allievo e poi co-chef di Mauro Colagreco, mentre adesso è lo chef e il titolare del ristorante Casa Buono a Ventimiglia, nuova stella Michelin della Guida Michelin 2023 Italia. Già nel 2017 Buono si era distinto vincendo in Francia la finale locale del S. Pellegrino Young Chef 2018, concorso a cui il giovane chef si era iscritto quasi per gioco.

Già all’epoca Buono, che da quattro anni lavorava al Mirazur, aveva dichiarato di non voler più girare il mondo, bensì di essere intenzionato a dare continuità alle esperienze finora maturate nel locale, da lui considerata una casa in cui crescere. E così è stato: dopo aver collaborato per tanti anni con Colagreco, ha deciso di mettersi in proprio con il ristorante Casa Buono a Ventimiglia, ma rimanendo sempre in ottimi rapporti col suo ex mentore.

Questo il post di Instagram dove Mauro Colagreco si è congratulato con Antonio Buono: