Albert Adrià sta per riaprire i battenti di Enigma a Barcellona

di Manuela 19 Maggio 2022

Segnatevi questa data sul calendario: come precedentemente annunciato, Albert Adrià sta per riaprire i battenti del suo ristorante Enigma a Barcellona. E ha pensato a una nuova proposta e concetti del tutto innovativi.

La data prescelta per la riapertura è quella del prossimo 7 giugno. Chi volesse assaggiare nuovamente la cucina dello chef catalano dovrà per forza prenotare un tavolo da Enigma: è l’unico ristorante (per ora) dove troveremo lo chef.

Per chi ci fosse già stato in passato, ebbene, è giusto sapere che l’unica cosa rimasta uguale al passato è il nome. Durante i lunghi mesi della pandemia, infatti, lo chef e la sua brigata hanno pensato a come modificare il menu in modo da essere maggiormente versatili (un po’ come succedeva in Tickets).

Lo chef ha chiamato questo progetto “Fundinning”: oltre a ideare un nuovo menu, hanno anche modificato spazi e sale. Il nuovo Enigma non sarà un ristorante con cucina all’avanguardia, né tanto meno un cocktail bar. L’idea del team è stata quella di realizzare un posto dove ci si possa recare a mangiare a qualsiasi ora del pomeriggio e della sera.

Per fare ciò, hanno creato il Lunch Time dove il cliente può mangiare a la carte, dove il menu degustazione scompare e dove l’ospite può scegliere le proprie opzioni sperimentando diverse combinazioni. Sono poi state create due aree satellite dove ai commensali verranno serviti piccoli piatti direttamente davanti a lui.

Non mancherà, poi, la selezione di cocktail, inclusi quelli realizzati all’elBulli. Questo Lunch Time sarà aperto dalle 13 alle 16.

Ma non finisce qui, perché Enigma, dopo le ore 17, cambia concept ed estetica: il cocktail bar verrà ampliato con una selezione apposita di piatti per accompagnare i drink. Questo è il momento chiamato Afternoon Drinks: il cibo sarà un po’ più informale e festoso. L’Afternoon Drinks sarà attivo dalle 17 alle 21

[Crediti Foto | Pepo Segura YU5L4708]