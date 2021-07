Alberto Marchetti apre una gelateria ghost a Milano, con Helbiz

Avete presente il Mastro Gelatiere Alberto Marchetti? Proprio lui: dopo la collaborazione con la Starbucks Roastery, ecco che arriva la collaborazione con la ghost gelateria targata Helbiz. Da pochi giorni, infatti, Helbiz ha inaugurato a Milano questa Ghost Kitchen tramite la quale i clienti potranno ordinare fino a sei menu differenti nel medesimo momento.

Si parla di pizza, hamburger, insalate, poke, sushi e gelato. E proprio per quanto riguarda il gelato, la Ghost Gelateria proporrà il gelato di Alberto Marchetti.

In pratica Helbiz ha deciso di affidare ad Alberto Marchetti un vero e proprio laboratorio. Ogni giorno questa ghost gelateria preparerà gelati freschi e mantecati, con ben 20 gusti fra cui scegliere (ci saranno due novità: il gusto gelato Helbiz con lamponi e yogurt InAlpi e il Tiramisù fatto con savoiardi del biscottificio Giovanni Moro di Forlì, mascarpone, zucchero e Caffè Vergnano, di cui, ricordiamo, Coca Cola ha appena acquisito il 30%). Toccherà poi ai Butler di Helbiz (i “maggiordomi”) consegnare gli ordini.

Il gelato di Alberto Marchetti (che nel 2020 aveva preso il negozio di Grom a Torino) potrà essere ordinato comodamente da casa o dal lavoro tramite l’apposita app Helbiz (presente sia sull’App Store per iOS che sul Google Play Store per Android). Gli ordini potranno essere effettuati dal lunedì alla domenica dalle 11.30 del mattino (orario del primo ordine) alle 23.30 di sera (orario dell’ultimo ordine).

Al momento l’app sarà attiva solamente per i clienti milanesi, ma si vocifera di nuove aperture anche a Torino, Roma, Firenze, Napoli e Bari.

Alberto Marchetti ha spiegato che hanno iniziato a lavorare su questo progetto un anno fa. Il Mastro Gelatiere ha spiegato di essere stato felice che Rossella, Salvatore, Stefano e Paolo volessero proprio lui per preparare il gelato da inserire nei loro menu. Queste le sue parole: “Ho sempre creduto molto nell’importanza di consegne a domicilio etiche: a Torino siamo noi stessi ad effettuare le consegne e ho trovato in Helbiz la stessa attenzione ai valori che più contano per me, sostenibilità compresa. Paolo Scocco ha parlato in questi giorni di una rivoluzione fatta con gusto… ebbene, sono fiero di far parte di questa rivoluzione”.