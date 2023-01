Alcol: il governo del Canada consiglia di bere al massimo due drink a settimana

di Manuela Chimera 18 Gennaio 2023

Dura la linea del governo del Canada in materia di alcol: ha consigliato di bere al massimo due drink a settimana. E pensare che le precedenti linee guida parlavano di 10 drink alla settimana per le donne e di 15 per gli uomini. Ma adesso il numero è sceso drasticamente.

Bere alcol e drink in Canada? Sì, ma solo due volte a settimana

In pratica il Canada vorrebbe che tutto l’anno ci fosse un Dry January. Le nuove raccomandazioni nazionali, infatti, sostengono che la politica zero alcol sia l’unico approccio privo di rischi. E se proprio devi bere qualcosa, al massimo puoi concederti due drink a settimana.

Le precedenti linee guida risalivano al 2011 e parlavano di 10 drink a settimana per le donne e 15 per gli uomini. Tuttavia il nuovo report, finanziato da Health Canada, suggerisce anche che tutte le bevande alcoliche adottino etichette per avvertire i consumatori.

Erin Hobin, scienziata senior presso Public Health Ontario e membro del gruppo di esperti che ha sviluppato queste linee guida, sostiene che il messaggio cardine sia quello secondo il quale qualsiasi quantità di alcol non faccia bene alla salute. E se bevi, meno è e meglio è.

Secondo il report del Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA), bere più di due bevande standard (equivalenti a 341 ml di birra al 5% di tasso alcolico o un bicchiere da 142 ml di vino con tasso alcolico del 12%), aumenta il rischio di sviluppo di tumori alla mammella e tumori al colon. Inoltre, bere tre drink a settimana aumenta il rischio di sviluppare tumori alla testa e al collo del 15%, con tasso maggiore per ogni drink aggiuntivo.

Tuttavia il governo del Canada non è l’unico a pensarla così. Le linee guida australiane, pubblicate nel 2020, raccomandano massimo 10 drink a settimana, idem la Francia. Gli Stati Uniti, invece, parlano di massimo 2 drink a settimana, sia per le donne che per gli uomini, mentre il Regno Unito parla di 6 bicchieri di vino o pinte di birra a settimana.

Più drastici i Paesi Bassi che sin dal 2015 hanno suggerito alla gente di evitare del tutto di bere alcolici o arrivando al massimo a un drink standard al giorno.

Diciamo che prese di posizione del genere potrebbe essere leggermente invise dai produttori di vini, dai birrifici o da chi, in generale, con gli alcolici ci lavoro. Per non citare, poi, i fautori della Dieta Mediterranea che, un bicchiere di vino lo concede. Diciamo che anche in passato è stato dimostrato come un Proibizionismo totale non sempre sortisca gli effetti sperati.