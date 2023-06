Aldi: a Manchester un distributore eroga vino rosè quando c’è la “temperatura perfetta”

di Manuela Chimera 10 Giugno 2023

Se siete dalle parti di Manchester, sappiate che qui Aldi ha ideato un’insolita campagna promozionale. In pratica ha installato un distributore di vino rosè. E fin qui sarebbe tutto normale se non fosse che il suddetto distributore eroga il vino solamente quando la temperatura ambientale esterna è “perfetta” per quel vino. Il che, visto che siamo in Inghilterra, non è una cosa per nulla scontata.

Aldi e il distributore di vino rosè “meteoropatico”

Tutto nasce quando Aldi ha commissionato una ricerca scoprendo che la parte nord-occidentale dell’Inghilterra era la “più grande regione amante del vino rosè” nel Regno Unito. Inoltre, visto che è estate e si tende a parlare di più di vino rosè, ecco che Il supermercato ha deciso di installare un insolito cartellone pubblicitario in vista del National Rosè Day (che è oggi, per inciso).

Il cartellone pubblicitario, rosa ovviamente, sulla parte anteriore sfoggia dei rubinetti. Questi erogheranno vino rosè gratuito, ma non sempre: solo quanto la temperatura esterna raggiungerà la “temperatura perfetta” per bere un rosè, che è di 19,2 gradi. E visto che siamo in Inghilterra e che il tempo fa le bizze continuamente (un secondo prima c’è il sole, il secondo dopo grandina), ecco che nella giornata di ieri la “temperatura perfetta” è stata raggiunta in St. Ann’s Square solamente intorno alle 13 e poi nel pomeriggio.

Il che significa che gli speranzosi bevitori in attesa hanno potuto attingere gratuitamente a un bicchiere di rosè solamente in quelle due occasioni.

L’indagine di Aldi, poi, ha rivelato che i due terzi dei mille bevitori intervistati hanno definito il rosè come la “bevanda estiva perfetta”, con la metà che sostiene che vada gustato in pantaloncini e maglietta. Il 55% degli intervistati, poi, ha ritenuto accettabile aggiungere del ghiaccio nel bicchiere quando fa molto caldo, mentre il 45% afferma che non lo avrebbe mai e poi mai diluito.

Sempre la medesima ricerca ha stabilito che i consumatori berranno circa 63 bicchieri di vino in estate, spendendo in media 11,34 sterline a bottiglia e che l’ora perfetta per una bevuta sono le 17:18. Infine, pare che un bevitore di rosè su tre abbia ceduto alla tendenza di TikTok di condire il rosè con dei peperoncini jalapenos a fette per ottenere il “rosè piccante”.

Julie Ashfield, amministratore delegato di Aldi UK, ha poi spiegato come sia nata l’idea del distributore meteoropatico di vino rosè. In pratica è un riferimento al modo di dire “è l’ora del vino”. Secondo gli amanti del rosè, la temperatura ideale per berlo è quella di 19,2°C, motivo per cui il distributore erogava il vino solo quando la temperatura esterna era di 19,2°C.

Ashfield ha ammesso che l’installazione di un distributore di rosè che si attiva solo quando fuori c’è una certa temperatura è stata un po’ una sfida visto che Manchester è una città nota per le sue piogge e non certo per le sue temperature miti.