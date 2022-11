Aldi lancia in UK una birra al gusto Yorkshire Pudding per Natale

In UK Aldi ha deciso di immettere sul mercato una bizzarra birra al gusto di Yorkshire Pudding in vista del Natale.

di Manuela Chimera 30 Novembre 2022

UK, cena di Natale, scena classica: il padrone di casa ti chiede cosa preferisci, “Vuoi un po’ di Yorkshire Pudding? O preferisci bere prima una birra?”. Ma tu non hai tempo, devi correre a casa a scartare i regali (o a impedire al gatto di distruggere l’albero o c’è quella maratona televisiva da fare) ed ecco che Aldi corre in tuo aiuto lanciando la birra al gusto di Yorkshire Pudding. Così, in un velocissimo sorso, hai unito l’utile col dilettevole.

Di cosa sa la birra al gusto Yorkshire Pudding?

Di birre dai sapori strani non ce ne sono mai abbastanza. Se in Giappone fa furore la birra Tsundere, che cambia gusto a seconda della temperatura, ecco che BrewDog propone quella al gusto di ciambella ispirata al mitologico Homer Simpson. Che di sicuro gradirebbe anche quella allo Yorkshire Pudding.

Già, ma che cos’è lo Yorkshire Pudding? Se non siete avvezzi ai menu tradizionali inglesi, sappiate che lo Yorkshire pudding è un piatto tipico della zona dello Yorkshire, per l’appunto. Si tratta di una pastella cotta al forno e che viene usata solitamente per accompagnare roast beef e preparazioni con salse e sughi. Lo puoi anche mangiare accompagnato alla birra, ma di sicuro a nessuno era ancora venuto in mente di fare la birra al gusto di Yorkshire Pudding.

Troverete la birra in questione in vendita negli store Aldi. Prodotta dal birrificio Malton Brewery, ecco che Harry e Howard Kinder, rispettivamente padre e figlio proprietari del birrificio, hanno spiegato che si tratta di una birra prodotta usando dei veri e propri Yorkshire Pudding. Non hanno, infatti, solo estratto l’aroma di questo piatto, ma dentro ogni birra c’è almeno metà Yorkshire Pudding.

Ovviamente la birra in questione ha una consistenza alquanto cremosa. La birra è stata presentata durante l’Aldi’s Next Big Things di Channel 4, vincendo anche la gara annessa al programma e finendo a pari merito con l’altro prodotto finalista. Howard Kinder ha dichiarato di essere stato euforico dopo la vittoria e di essere contentissimo di poter continuare a lavorare col figlio.

La birra, chiamata ufficialmente adesso Aldi’s Next Big Thing Yorkshire Pudding Beer, costa 1,49 sterline a bottiglia (da 500 ml), pari a circa 1,72 euro. Inoltre ha una gradazione alcolica del 3,6% ed è vegetariana.

Questa birra è arrivata in finale insieme all’Harry Specters Chocolate Bars. Julie Ashfield, amministratore delegato degli acquisti di Aldi UK, ha ammesso che è stato impossibile scegliere fra birra e cioccolato, motivo per cui hanno vinto entrami.

Ashfield ha parlato di prodotti innovativi eccezionali e dichiara di essere sicurissima che gli acquirenti apprezzeranno queste “prelibatezze”.