4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23: undicesima e ultima puntata a Milano

di Manuela Chimera 11 Febbraio 2023

Ci siamo: è arrivata l’ora dell’undicesima e ultima puntata della stagione 2022/23 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Lo chef ha deciso di concludere il viaggio a Milano, alla ricerca della Miglior trattoria della metropoli. Come sempre l’appuntamento è per domenica 12 febbraio 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) o in streaming su NOW.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: tutti a Milano

Anche per questa stagione è arrivata l’ultima puntata e Alessandro Borghese ha deciso di tornare a Milano, città dove, fra l’altro, sorge il suo ristorante, Il Lusso della Semplicità.

La puntata si svolgerà come di consueto. A turno quattro ristoratori si ospiteranno a vicenda nei rispettivi locali. Arrivati sul posto, i ristoratori rivali cominceranno ad esaminare location, sala e mise en place, mentre Alessandro Borghese si recherà insieme al ristoratore ospite nella cucina. Qui partirà l’ispezione che avrà un duplice scopo.

Da una parte assicurarsi che la cucina sia pulita (occhio alla polvere sulla cappa e a non lasciare stracci sporchi in giro) e che il cibo sia tutto correttamente separato ed etichettato sia nel frigorifero che in dispensa. Se decidete di partecipare, ricordatevi che i magneti a parete per i coltelli sono vietati, così come i set di coltelli lasciati in giro.

In secondo luogo, faremo la conoscenza dello Special. Si tratta dell’ultima categoria inserita nel giudizio. In pratica è una ricetta, un ingrediente o una tecnica di cucina particolare e tradizionale del luogo su cui tutti e quattro i ristoratori sono tenuti a sfidarsi, proponendo la loro versione. Ad ogni puntata, ovviamente, lo Special cambierà.

In questo caso, lo Special è rappresentato dall’ossobuco alla milanese, di solito accompagnato con il risotto allo zafferano.

LEGGI ANCHE Alessandro Borghese prova la carne vegetale per Le Iene: i risultati

Alla fine i quattro ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Sommando tutti i voti verrà decretato il vincitore, ma attenzione: manca ancora il giudizio di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato. Alla fine della puntata verrà stabilito quale sia la Miglior trattoria di Milano: il vincitore, oltre al titolo, otterrà anche un premio in denaro da investire nella propria attività.

I quattro ristoranti in gara a Milano sono:

Antica Trattoria Monluè di Eugenio: Eugenio è il titolare di questo locale nel quartiere di Monluè, nella zona di Mecenate. In realtà qui sin dal 1450 sorgeva una locanda, mentre l’Antica Trattoria è attiva da 18 anni. Eugenio si occupa della sala, mentre lo chef è la moglie. Il menu è composto dalla cucina tipica milanese e lombarda, quella tradizionale, fatta di risotto con l’ossobuco e cotoletta

di Eugenio: Eugenio è il titolare di questo locale nel quartiere di Monluè, nella zona di Mecenate. In realtà qui sin dal 1450 sorgeva una locanda, mentre l’Antica Trattoria è attiva da 18 anni. Eugenio si occupa della sala, mentre lo chef è la moglie. Il menu è composto dalla cucina tipica milanese e lombarda, quella tradizionale, fatta di risotto con l’ossobuco e cotoletta Trattoria La Pesa dal 1902 di Fabio: Fabio gestisce il ristorante dal 2001. Il locale sorge in zona San Siro. Lui si occupa dalla sala e del menu

dal 1902 di Fabio: Fabio gestisce il ristorante dal 2001. Il locale sorge in zona San Siro. Lui si occupa dalla sala e del menu Il Santo Bevitore di Daniele: Daniele gestisce questo locale di Chinatown dal 2015 insieme alla moglie, la cuoca. Il menu propone un mix di piatti tipici della cucina tradizionale milanese con altri di stampo più mediterraneo, come gli involtini di pesce spada

di Daniele: Daniele gestisce questo locale di Chinatown dal 2015 insieme alla moglie, la cuoca. Il menu propone un mix di piatti tipici della cucina tradizionale milanese con altri di stampo più mediterraneo, come gli involtini di pesce spada Al Cantinone di Gianni: nato a Napoli, ma residente da decenni a Milano, ecco che Gianni si occupa della sala. Il locale a cena offre un classico servizio al tavolo, mentre a pranzo la sala viene divisa in due. Da una parte c’è sempre il servizio al tavolo, mentre dall’altra c’è un self service dove si mangia un pasto completo a 12 euro

Nelle puntate precedenti di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese eravamo andati a Fuerteventura, Livorno, Bologna, Edimburgo, Napoli, Cinque Terre, Udine, Ortigia, Lecce e al Pigneto di Roma.