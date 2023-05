Algida e Barilla trasformano il biscotto Togo in un gelato: arriva il nuovo cono

Algida e Barilla, in vista dell'estate 2023, hanno deciso di trasformare il biscotto Togo in un gelato: siete pronti per il nuovo Cono Togo?

di Manuela Chimera 24 Maggio 2023

Cosa succede se unisci il biscotto Togo al gelato? Che nasce il Cono Togo. È questo il nuovo gusto di gelato lanciato da Algida e Barilla che va ad unirsi alle altre varianti di gelato derivanti da biscotti immesse in commercio nel corso degli ultimi tempi. Ci riferiamo, per esempio, al gelato Pan di Stelle, Ringo, Gocciole e Baiocchi (qui trovi la nostra prova di assaggio del gelato Pan di Stelle e Baiocchi).

Cono Togo, il nuovo gelato di Algida e Barilla

Non sai se mangiare un gelato o un pacchetto di biscotti Togo? No problem, questo terribile dilemma estivo trova una facile risoluzione: basta mangiare il Cono Togo.

Come potete anche intuire dalla foto, il nuovo cono gelato contiene al suo interno un biscotto Togo, ovviamente ricoperto di cioccolato. Questo nuovo cono va ad unirsi allo stecco al gusto Togo che, invece, ha lo stesso aspetto, colore, forma e sapore di quello originale.

I biscotti Togo li conosciamo più o meno tutti. Il nome vuol dire “eccezionale” in piemontese. Questi biscotti sono nati più di una cinquantina di anni fa e sono diventati noti per la loro forma a bastoncino, il tutto ricoperto da cioccolato al latte.

Solitamente mangiati come snack, ecco che adesso, dopo aver dato vita allo stecco, ecco che il biscotto Togo subisce una nuova trasformazione e diventa anche un cono gelato. In questo caso un vero e proprio biscotto Togo (la forma, la consistenza e il sapore sono quelle del biscotto Togo originale) è racchiuso all’interno della cialda a forma di cono.

Il tutto funziona basandosi su un gioco di consistenze e gusto, in quanto si passa dalla croccantezza della cialda alla cremosità del gelato, con il cuore rappresentato dal biscotto che si fonde con la morbidezza del gelato circostante.

Anche in questo caso, come tutti gli altri prodotti frutto della partnership fra Algida e Barilla, vengono usate le migliori materie prime. In questo caso, per esempio, in etichetta figura anche il latte fresco italiano di alta qualità. Inoltre anche nel caso del Cono Togo, la confezione è del tutto riciclabile, con coperchio e incarto che sono di carta.

Se lo compri, ricordati solo che questo cono va conservato a -18 gradi, quindi devi tenerlo in freezer.

Sempre a proposito di coni gelato a marchio Algida: quest’anno la nuova limited edition estiva del Cornetto Algida sarà firmata da tre giovani chef. Qui trovi i nuovi gusti in vendita.