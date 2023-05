Gelato: il più caro del mondo è giapponese, e costa più di 6 mila euro a pallina

di Luca Venturino 19 Maggio 2023

Per carità, è vero che i cinque euro che ti allungavano i nonni dicendoti “comprati il gelato” non bastavano più da un pezzo, che c’è l’inflazione e tutto il resto – ma qui serve un mutuo per un cono con due palline. Il merito è di un’azienda giapponese, la Cellato, che ha di fatto raccolto alcuni degli ingredienti più rari e lussuosi del pianeta per trasformarli in un gelato da 6200 euro a pallina. La Crème de la gelato alla crema, insomma. La pietra angolare del Byakuya – questo il nome del gusto in questione – è una conoscenza nostrana: il Tartufo Bianco di Alba. All’appello figurano poi il Parmigiano Reggiano e il sake kasu, un sottoprodotto della produzione di sake.

Gelato da 6 mila euro a pallina: meglio coppetta o cono?

Difficile dirlo – quel che è certo è che, solo per stavolta, ci accontentiamo di prendere solo una pallina. Il Byakuya è per di più valso a Cellato l’ingresso nel Guinness World Record in quanto, l’avrete ormai intuito, gelato più costoso del globo terracqueo.

Alla sua creazione, stando a quanto lasciato trapelare (non vorremmo mai che la ricetta, probabilmente degna di apparire in un film di Indiana Jones come preziosissimo idolo, finisse nelle mani sbagliate), ha per di più partecipato Tadayoshi Yamada, il capo chef dell’acclamato ristorante RiVi di Osaka, chiamato a combinare i sapori europei a quelli giapponesi in “risultato davvero unico”. Siamo certi che sia davvero così, se solo potessimo permetterci di assaggiarlo.

Secondo quanto riportato dai giudici del Guinness World Record è stato necessario più di un anno e mezzo per perfezionare il sapore, con innumerevoli versioni che rimarranno per sempre sepolte nelle viscere dei laboratori di Cellato. Ci chiediamo se un giorno verranno messe in vendita come delle specie di falsi d’autore: la copia – o meglio, il genitore – del gelato più costoso del mondo per chi ha un portafoglio troppo magro.

“Il raggiungimento di un titolo di Guinness World Records è davvero un traguardo fantastico, e ci ricompensa delle nostre fatiche” ha commentato un rappresentante di Celato. Il team di giudici – che invidiamo giusto un po’ – ha descritto il sapore come “complesso”, “ricco” e tartufato con sentori di Parmigiano e sake, che culminavano in una “gloriosa esperienza di gusto” che “riempie la bocca e il naso”.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan. The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023

Ma gli esperimenti di Cellato non finiscono qui – stando a quanto riferito, l’azienda ha intenzione di creare e poi rilasciare sul mercato altri gelati a base di champagne e caviale. Si aprono le scommesse: sarà un nuovo record?