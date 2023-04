Cornetto Algida: la limited edition 2023 è firmata da tre giovani chef

di Manuela Chimera 14 Aprile 2023

Anche quest’anno Cornetto Algida ci propone una limited edition 2023. Grazie alla campagna Cornetto Summer Emotions, quest’estate potremo assaggiare tre nuovi tipi di cornetto, firmati da tre giovani chef: Desire di Roberto Godi, Freedom di Solaika Marrocco e Joy di Juan Camilo Quintero.

Cornetto Algida: quali sono i tre nuovi cornetti estivi?

Se nel 2021 la limited edition era stata firmata dallo chef Martina Caruso (avevate assaggiato il Cornetto Algida al cannolo siciliano? Noi sì, qui trovate la prova di assaggio) e se nel 2022 il Cornetto stellato era stato quello ribattezzatto Sudi dello chef Marianna Vitale, ecco che quest’anno sono ben tre i giovani chef che hanno creato un gusto in edizione limitata.

LEGGI ANCHE Cornetto Algida: la limited edition 2020 è firmata da un super pastry chef

Tutti e tre i cornetti in questione sono legati dal fatto di voler raccontare le emozioni e le sensazioni collegate alla stagione estiva. Per questo motivo ciascun cornetto rappresenta un’emozione particolare. I tre cornetti in questione, realizzati da giovani chef molto famosi a livello internazionale sono: