All’Antico Vinaio annuncia la sua ottava apertura: si torna a Firenze

Tommaso Mazzanti è stato di parola: dopo la recentissima apertura a Las Vegas (fra l’altro la sua apertura qui verrà festeggiata ogni anno con una festa apposita nella città americana), ecco che Mazzanti aveva promesso altre inaugurazioni per il 2024. Solo che non ci aspettavamo un annuncio a così breve distanza. Comunque sia, per questa ottava apertura All’Antico Vinaio ha deciso di tornare in Italia. E più precisamente si torna a casa, a Firenze.

Cosa si sa della nuova apertura di All’Antico Vinaio a Firenze?

Nel post in questione vediamo Tommaso Mazzanti in posa, mani nelle tasche, presso quella che, per chi non è del loco (e per chi non è mai transitato su quei particolari binari), ci informa essere la stazione di Firenze. Dietro di lui la pubblicità sulle vetrine ancora coperte, con lo slogan “Bada come la fuma”, la sua immagine con la schiacciata aperta in mano e una data, quella di marzo 2024.

Nella didascalia Tommaso Mazzanti esordisce con un “Che spettacolo”, salvo svelare subito dopo quale sarà la destinazione della sua ottava apertura: parla di casa sua, dunque siamo a Firenze.

Poi continua specificando meglio che la nuova casa di All’Antico Vinaio sarà la vetrina, bella e strategica, della stazione di Firenze SMN. Si tratta dunque di un ritorno a casa e alle origini, visto che il brand è nato proprio qui.

Mazzanti spiega che da tempo aveva puntato questo negozio, chiuso finora. Anzi: da parecchio tempo se ne era interessato, ma solo adesso è riuscito ad accaparrarselo. Quindi per ora sappiamo solo che All’Antico Vinaio aprirà nella stazione SMN di Firenze e che l’inaugurazione si terrà a marzo. Di sicuro, però, piano piano verranno svelati altri dettagli. E anche altre aperture, supponiamo.

I commenti al post per lo più sono di soddisfazione, anche se ce ne sono altri un po’ più alternativi, diciamo così:

“Più guardo la tua foto e più mi ricordi Salvini” (in effetti l’immagine sulle vetrine ha un non so che di ricordo salviniano)

“E finalmente!!!! 👏👏 Please aperto anche dopo le 20.00 così da poter prendere il treno notte con la pancia piena” (non sentiamo di dargli torto, visto e considerato poi che i treni sono perennemente in ritardo)

“Non si riuscirà a capire la fila per il treno e la fila per la schiacciata” (semplice: in quella per il treno la gente brontola, in quella per le schiacciate è la pancia a brontolare)

Ecco qua il post su Instagram dove Tommaso Mazzanti ha dato l’annuncio: