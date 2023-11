All’Antico Vinaio alla conquista di Bari: e poi?

Come da programma, Mazzanti su Instagram ha postato un video da Bari, specificando che non è stato un viaggio turistico

di Manuela Chimera 17 Novembre 2023

Non abbiamo motivo di dubitare che anche questa volta andrà tutto come da copione. Tommaso Mazzanti sul suo profilo Instagram ha postato un video da una città italiana, in questo caso Bari, dicendo che non è lì per turismo. Il che al 99,99% (ci teniamo quel risicato margine di dubbio, non si sa mai) vuol dire che è in procinto di fare l’annuncio ufficiale di una prossima apertura di All’Antico Vinaio a Bari. Certo, potrebbe anche essere lì per altri motivi, magari cerca una casa vacanze da quelle parti, ma dal tenore dei commenti sarà probabilmente quella la sua prossima apertura.

Cosa si sa della possibile apertura a Bari di All’Antico Vinaio?

Il format è sempre il medesimo: post da una città, qualche frase misteriosa e poi l’annuncio. In questo caso Tommaso Mazzanti ha scritto nella didascalia: “Ciaooooo Bari !!!!! 🙏🏻🇮🇹❤️🥂No .. Non era un viaggio turistico 😎”. Il fatto che abbia sottolineato che non è stato un viaggio turistico fa pensare appunto a una prossima apertura a Bari, molto probabilmente già nel 2024.

Entusiasti gli abitanti di Bari, un po’ meno quelli di altre città che da tempo chiedono a Tommasi Mazzanti di aprire da loro. Ma se continua con questo ritmo, prima o poi arriverà dappertutto. Considerate che Tommaso Mazzanti ha appena aperto a settembre un locale a New York insieme a Joe Bastianich, mentre a giugno era stata la volta del terzo locale di Milano, a maggio era toccato a Napoli, a marzo a Forte dei Marmi e a gennaio a Los Angeles.

Effettivamente al momento All’Antico Vinaio, al motto di “Bada come la fuma”, si trova a:

Bergamo

Forte dei Marmi

Firenze

Firenze – Piazza San Marco

Milano

Milano – Stazione Centrale

Milano Moscova

Napoli

Roma

I Gigli

Torino

New York

Los Angeles

Las Vegas

Che Bari sia la prossima città destinata ad unirsi all’elenco? E quali saranno le prossime? Magari nei commenti al post qualcuno ha già profetizzato quali potrebbero essere le prossime inaugurazioni: ci sono utenti che chiedono di aprire a Palermo (fra le perplessità di altri che ritengono che in Sicilia farebbe fatica a prendere piede in quanto i siciliano sono assai tradizionalisti), a Marsala, a Bolzano (anche se qui l’utente ammette che voleva Merano, ma che non pretendeva così tanto, gli andava bene anche a Bolzano), in Veneto in generale, a Catania, in Germania, a Cagliari e a Lecce.

Questo il video dove Tommaso Mazzanti parli di Bari, ma non come meta turistica: