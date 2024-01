L’apertura de All’Antico Vinaio a Las Vegas si festeggerà tutti gli anni con una giornata dedicata

Quel che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, sì; ma comprendiamo che quando le autorità cittadine decidano di dedicare una giornata all’apertura del tuo locale la voglia di condividere la notizia sia tanta. E così è stato, di fatto: Tommaso Mazzanti ha portato – come promesso a tempo debito – il suo All’Antico Vinaio dalle parti di Sin City, la Città del vizio; e la data di apertura – il 26 gennaio – è stata proclamata in maniera ufficiale giornata di festa.

L’annuncio, come consuetudine per la comunicazione di casa Mazzanti, è avvenuta attraverso la vetrina social de All’Antico Vinaio. Un breve video, lungo appena una manciata di secondi, dove l’uomo diventato sinonimo di focaccia ripiena e schiacciate traboccanti di salumi e formaggi regge con evidente emozione una targa rilasciata dalle autorità cittadine di Las Vegas. La qualità del video non è purtroppo sufficiente a leggere i dettagli, ma l’intestazione, stampata in caratteri cubitali, parla chiaro: “Proclamation”. Al resto ci pensa Mazzanti.

All’Antico Vinaio a Las Vegas: dalla coda alla festa locale

Partiamo dal presupposto che l’approdo de All’Antico Vinaio in quel di Las Vegas è stato – un po’ come al solito, a dire il vero – un gran successone. Tommaso Mazzanti si trova nella terra a stelle e strisce già da qualche giorno, come può testimoniare il suo profilo Instagram: qui ha incontrato il suo amico e ormai noto partner in affari Joe Bastianich, già coinvolto per l’apertura a New York, presente anche al momento del taglio del nastro.

Taglio del nastro che, a onore del vero, ha accumulato una vera e propria folla di curiosi (e golosi, naturalmente), tutti ordinati in una lunga coda e scalpitanti all’idea di mettere sotto i denti la schiacciata de All’Antico Vinaio. Si tratta, complessivamente, del sesto punto vendita dall’altra parte dell’Oceano, ma il primo in assoluto a Las Vegas.

Un approdo che, come dicevamo in apertura di articolo, sarà vissuto ancora e ancora, anno dopo anno. “Guardate che spettacolo” dice Tommaso Mazzanti, un sorriso a trentadue denti, mentre regge la sopracitata “Proclamation”. “Ieri, per l’apertura qui a Las Vegas, hanno proclamato il giorno dell’Antico Vinaio: All’Antico Vinaio Day. Cioè, pensa che soddisfazione! Il giorno 26 gennaio è stato dedicato a Tommaso Mazzanti, founder dell’Antico Vinaio. Pazzesco! Non è che ci siano tante altre parole per descriverlo… Mamma mia, che bellezza. Questo me lo tengo con il cuore!”.

Nel frattempo, tra i commenti, c’è qualcuno che suggerisce di allargare la festa anche ai clienti: “A sto punto in tutti i tuoi store il 26 gennaio schiacciate a 1€ per tutti”.