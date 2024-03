All’Antico Vinaio apre per la prima volta in Veneto, a Verona

A Las Vegas hanno deciso di festeggiare il suo approdo dedicandogli una vera e propria festività – il che, diciamoci la verità, potrebbe solleticare l’ego un po’ di chiunque. Tommaso Mazzanti, però, ha dato dimostrazione di non avere dimenticato le radici – prima in senso strettamente letterale, tornando proprio da dove è nato il tutto per l’ennesima apertura fiorentina; e ora spostandosi qualche centinaia di chilometri più a nord, per il primo assaggio del Veneto. All’Antico Vinaio riprende, in altre parole, la sua conquista dello Stivale: prossima fermata Verona.

L’annuncio è avvenuto tramite quella comunicazione che Mazzanti ha dato più e più volte dimostrazione di sapere interpretare bene, e cioè quella tipica della vetrina dei social: un breve carosello di scatti in giro per Verona pubblicato direttamente sul profilo Instagram de All’Antico Vinaio, compresa una foto inginocchiato davanti a Giulietta con tanto di rose rosse. L’ideale per fare chiacchierare, per generare rumore, per attirare le occhiate curiose (e golose).

All’Antico Vinaio arriva a Verona: data di apertura, menu e gli altri dettagli

Al primo assaggio, l’ideale per stuzzicare gli appetiti, hanno fatto seguito una fitta serie di reel e video girati sempre per Verona, con le cosiddette coordinate spaziali e temporali che venivano via via definite: All’Antico Vinaio aprirà nella città di Romeo e Giulietta in Via Mazzini, ad appena una manciata di passi dalla Casa di Giulietta e dall’iconica Arena, nella giornata di sabato 15 marzo.

Il punto vendita andrà a estendersi su di una superficie complessiva di 300 metri quadri, forte di ottante posti a sedere distribuiti negli spazi del piano terra, del primo piano e perfino di una terrazza esterna. Il menu, l’avrete già intuito, è declinato secondo la saggia regola del “squadra che vince non si cambia”: schiacciate farcite da affettati, salumi e altri prodotti locali.

Ad accompagnare i soliti noti spicca poi la schiacciata dedicata a Verona, con soppressa, formaggio Monteveronese di Malga, zucchine e crema di cipolle. “Sono felice di questa nuova avventura nella città di Verona, per la prima volta All’Antico Vinaio arriva in Veneto” ha commentato Tommaso Mazzanti. “Questa è la quarta apertura con la famiglia Percassi, sono onoratissimo di proseguire questa joint venture con questa fantastica azienda italiana, poiché uniti in un unico obbiettivo di procedere all’espansione di AV in tutta Europa. Con questa nuova apertura altre 28 persone entreranno a far parte del nostro team, creare nuovi posti di lavoro è una delle cose che mi emoziona di più, siamo quasi a quota 400 collaboratori, non potrei essere più felice”.