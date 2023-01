All’Antico Vinaio: il proprietario si compra una Lamborghini e gli utenti lo accusano di essere troppo “sborone”

di Manuela Chimera 3 Gennaio 2023

Tommaso Mazzanti, il proprietario di All’Antico Vinaio, si è comprato una Lamborghini e, come tutti gli utenti dei social fanno quando acquistano qualcosa che desiderano da tempo, ha osato postare sui medesimi la foto del suo ultimo acquisto. Non lo avesse mai fatto: il popolo moralista dei social media si è scatenato, tacciandolo di essere stato troppo “sborone”, di essere un “cafone” e altre cose di questo genere.

Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio risponde alle critiche

La storia inizia quando Tommaso Mazzanti decide di pubblicare sui suoi profili social la foto di una Lamborghini. Cosa che facciamo tutti: compriamo qualcosa che ci piace e vogliamo condividere la nostra felicità con gli altri. Solo che se ti chiami Tommaso Mazzanti, a detta di alcuni leoni da tastiera, non puoi permetterti di postare ciò che vuoi sul tuo profilo.

Mazzanti e la moglie hanno comprato una Lamborghini Urus del valore di 230mila euro. Nella didascalia del post, Mazzanti ha spiegato che a 21 anni aveva comprato la sua prima auto, una Ford Fiesta Bianca. All’epoca aveva dovuto pagarla a rate per 4 anni, a 300 euro al mese. Quando era andato a firmare il contratto era felice come un bambino in quanto si era tolto una soddisfazione: era la sua prima auto. E il primo anno che stava con la moglie aveva ancora la sua mitica “Fiestina”.

Adesso, dopo 13 anni, è di nuovo felice come allora perché si è tolto una soddisfazione. Mai in vita sua avrebbe mai pensato di potersi regalare una macchina del genere.

Un post tranquillo, come tanti altri, dove una persona vuole condividere con il mondo la gioia per essersi comprato qualcosa che da tempo desiderava. Peccato però che haters, leoni da tastiera e moralisti di svariati tipi abbiano cominciato a inondarlo di commenti negativi. Qualcuno ha sostenuto che fosse troppo “sborone”, annunciano che gli avrebbe tolto il like (e il mondo piangerà per questa decisione, eravamo proprio tutti lì a chiederci se tale utente avrebbe tolto il suo like o meno). Altri parlano di una “cafonata”, qualcuno di “caduta di stile dell’immagine”.

All’appello sono arrivati proprio tutti i leoni da tastiera, non sono mancati neanche i benaltristi (quelli del tipo “eh, ma quei soldi potevi spenderli in beneficenza”) e quelli che hanno colto la palla al balzo per denigrare i prodotti di All’Antico Vinaio.

Colto di sorpresa da tutto questo odio mediatico, in una dichiarazione fatta al Corriere, Mazzanti ha spiegato di essere stato paragonato a nomi come Chiara Ferragni e Damiano dei Maneskin, troppo per lui in quanto lui è solo Tommy. Mazzanti spiega che sta soffrendo un po’ questa sovraesposizione mediatica: lui si comporta esattamente come dieci anni fa, ma prima non succedeva un tale putiferio.

Dopo aver ribadito che gli insulti non gli faranno cambiare comunicazione e che si farà una ragione degli haters, ecco che ha deciso poi di lanciare un messaggio per i piccoli imprenditori: con il lavoro, piano piano, i sogni possono realizzarsi. Lui è arrivato da un contesto umile e popolare, essendo cresciuto a Gavinana. Ultimamente stanno saltando fuori leggende di ogni tipo, che avrebbe uno zio miliardario, che avrebbe venduto a investitori arabi, come se la gente stesse cercando di sminuire quello che ha fatto finora.

E fa un esempio: adesso si trova alle vacanze alle Maldive, si è concesso dieci giorni di caldo per ricaricare le batterie. Ma se osasse pubblicare una foto delle vacanze, ecco che verrebbe accusato di essere un arricchito, ma in realtà lui alle Maldive ci veniva in vacanza anche anni fa, quando non era nessuno.

Questo il post con gli annessi commenti:

Che dire? Uno sarà libero di postare o meno sui propri profili ciò che gli aggrada? E da quando esiste una regola che limita le foto degli acquisti a seconda del valore economico del suddetto acquisto? Fatemi capire: se mai mi comprassi una macchina, fino a che valore posso postare la foto? Se è una Panda la posso postare, se è un SUV no? O posso postarla solo se usata?