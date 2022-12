All’Antico Vinaio alla conquista dell’Europa grazie a Percassi

di Manuela Chimera 17 Dicembre 2022

Nuova avventura per All’Antico Vinaio: ha stretto una partnership con Percassi per portare il brand toscano in Europa. Tramite l’accordo raggiunto, verrà creato un nuovo piano di espansione che permetterà al celebre marchio di farsi conoscere anche all’estero. E tutto grazie a Percassi che, fra l’altro, è anche responsabile dell’espansione in Italia di Starbucks.

All’Antico Vinaio parte alla conquista dell’Europa

All’Antico Vinaio ha aperto già undici locali, dislocati in diverse città italiane, fra cui Firenze (ovviamente), Milano, Roma e Torino. Inoltre lo possiamo trovare anche a New York e a Los Angeles. Mentre si parla di una nuova apertura a Forte dei Marmi (e altre ancora, un po’ di tempo fa si ipotizzava anche Napoli), ecco che, singolarmente, in Europa il brand toscano ancora non aveva fatto capolino.

Almeno fino a ora. Grazie all’accordo con Percassi, infatti, All’Antico Vinaio mira ad espandersi all’estero, con focus sull’Europa. Attualmente All’Antico Vinaio ha 200 dipendenti e un fatturato previsto per il 2022 di più di 22 milioni di euro.

Percassi, invece, nome noto nel settore del retail, si occupa già dell’espansione di Starbucks in Italia, non facendosi mancare anche il proprio marchio Da30Polenta e avendo anche la proprietà della Taverna Valtellinese a Bergamo. Inoltre è attivo anche nel settore della ristorazione: insieme al Gruppo Cremonini, gestisce già anche Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana.

Tommaso Mazzanti, il proprietario di All’Antico Vinaio, ha spiegato di essere entusiasta ed emozionato di questa nuova avventura accanto al Gruppo Percassi. Il pensiero va a quando tutto era cominciato rilevando nel 1989 la piccola bottega dei genitori, anche se è solo dal 2012 in poi che il suo progetto è decollato. Nel corso degli ultimi due anni, nonostante la pandemia, sono riusciti ad aprire 9 store nelle più grandi città italiane, senza dimenticare poi la mini espansione negli Stati Uniti. Mazzanti ha poi sottolineato che, grazie al Gruppo Percassi, riusciranno a portare il loro brand anche nelle principali città europee.

Dal canto suo Antonio Percassi, presidente del Gruppo Percassi, ha confermato che, insieme All’Antico Vinaio, sono pronti a promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane anche in Europa. Già da qualche anno, ormai, stanno operando nel settore del food, grazie a brand di proprietà e a joint venture.

Quindi se fra qualche tempo vi troverete in una capitale europea e vi imbatterete in un locale di All’Antico Vinaio non fate la faccia sorpresa: noi ve lo avevamo detto che il brand di Tommaso Mazzanti era pronto per conquistare anche il resto dell’Europa.

Questo è il post su Facebook dove All’Antico Vinaio ha dato l’annuncio ufficiale: