All’Antico Vinaio in procinto di aprire un locale a Napoli?

Che All'Antico Vinaio sia forse in procinto di aprire un locale a Napoli? Secondo i rumors la sua schiacciata potrebbe arrivare ben presto nel capoluogo campano.

di Manuela 27 Ottobre 2022

Sembra proprio che All’Antico Vinaio sia pronto per aprire un locale a Napoli. Secondo rumors e indizi (neanche tanto velati, a dire il vero) presenti sui social, la schiacciata di Tommaso Mazzanti potrebbe a breve fare capolino nel capoluogo campano.

Proprio su Facebook, lo stesso Mazzanti ha postato una foto da piazza del Plebiscito dove avvisava tutti che quello non era un viaggio di turismo. Come se il messaggio non fosse abbastanza chiaro, ecco che su TikTok, sempre Mazzanti, ha chiesto ai napoletani cosa ne pensassero di un’eventuale apertura.

Parecchi i commenti positivi, con gente che non vede l’ora di poter assaggiare l’originale schiacciata di All’Antico Vinaio e altri che ricordano che a Napoli c’è posto per tutto. C’è anche chi ha già provato la focaccia dell’Antico Vinaio e ricorda a tutti che è buona, ma che bisogna trovare una degna location.

Diciamo che i rumors e gli indizi spingono in questa direzione. Visto il sopralluogo di Mazzanti e l’entusiasmo dimostrato dai napoletani, è verosimile che a breve verrà dato l’annuncio della prossima apertura a Napoli. E magari verrà svelata la papabile location.

Attualmente All’Antico Vinaio è presente: