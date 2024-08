All’Antico Vinaio lancia un vino di miele & zucchero: ecco il “Solo noi”

Tommaso Mazzanti, mr. All'Antico Vinaio, si lancia nel mondo del vino con il "Solo noi". Non manca lo zampino di Joe Bastianich.

Tommaso Mazzanti, Mr. Antico Vinaio in persona, è diventato produttore di vino. Il nome della cantina è Tenuta la Mozza, e tra le produzioni figura un eloquentissimo “Solo noi”, reso ancora più “parlante” dalla presenza in etichetta di Mazzanti e famiglia in bianco e nero.

L’idea, spiega il nostro protagonista, era quella di onorare una promessa alla moglie: “Se mai nella mia vita fossi riuscito a realizzare un qualcosa di bello – si legge sui social – un giorno avrei comprato una tenuta vinicola e avrei creato un vino dedicato a noi”. Legittimo, ci mancherebbe: chi siamo noi per giudicare? Potenziali clienti, tanto per cominciare; e in quanto tali davvero viene da chiederci chi potrebbe decidere di comprare un vino sulla cui etichetta campeggia il faccione di Tommaso Mazzanti e famiglia.

L’importanza di un correttore di bozze e lo zampino di Joe

Si scherza, beninteso: d’altronde il “Solo noi” ha già il potenziale dell’oggetto da collezione. Niente premi (non ancora, perlomeno), badate bene. A renderlo e appetibile a una limited edition più o meno voluta è il retro etichetta, dove si legge un “se mai sarei riuscito“: meglio fare incetta prima delle prossime annate, prima del passaggio del correttore di bozze.

La platea di potenziali acquirenti non si esaurisce certo qui. Mazzanti è ormai anche e soprattutto influencer, e se le folle che seguono le sue inaugurazioni in giro per il mondo possono insegnarci qualcosa è che è chiaramente stato capace di costruirsi un certo seguito. Siamo certi che loro saranno contenti di ospitare in cantina il “Solo noi”, e di scambiare uno sguardo con il proprio beniamino ogni volta che ci passeranno a fianco.

Il “Solo noi”, dicevamo, non è che una delle etichette di Tenuta la Mozza, azienda incastonata “nel cuore della Maremma Toscana”, come c’informa Instagram. I nostri lettori più perspicaci potrebbero avere già intuito la presenza dello zampino di Joe Bastianich, personaggio la cui influenza ha chiaramente giocato un ruolo importante nell’esplosione internazionale della schiacciata che fuma, e che non è certo estraneo a progetti di questo genere.

“Io e Joe abbiamo iniziato questa magnifica avventura nel mondo del vino” spiega Mr. Antico Vinaio dalla vetrina social, “per la prima volta insieme”. Attenderemo l’approdo in enoteca, dunque. Sperando che il gallo nero sul cappello di Mazzanti non generi troppa confusione sulla denominazione.