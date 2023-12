Altroconsumo rivela la classifica dei migliori pandori da supermercato

Così come fatto per i panettoni ecco che Altroconsumo ci ha svelato anche quale siano i migliori pandori da supermercato

Dopo aver rivelato al mondo la sua classifica dei migliori panettoni da supermercato ecco che Altroconsumo ha svelato anche la classifica dei migliori pandori da supermercato, il che ci sta: la sfida fra #teampandoro e #teampanettone è sempre molto accesa. Anche in questo caso si tratta dei pandori tradizionali esaminati da Altroconsumo e che potrete trovare in vendita nei supermercati e negli ipermercati. Se invece preferite scegliere un pandoro artigianale, beh, c’è sempre la classifica di Dissapore pronta ad aiutarvi.

La classifica dei pandori da supermercato di Altroconsumo premia… Tre Marie

Altroconsumo anche per il pandoro ha proceduto come per i panettoni. Prima di tutto ha selezionato dieci pandori industriali che rispettavano le norme previste per la loro produzione. La legge è precisa per quanto riguarda gli ingredienti ammessi:

burro, almeno il 20% (non sono ammesse materie grasse diverse diverse dal burro o dal burro di cacao)

farina di frumento

uova di gallina di categoria A e/o tuorlo d’uovo, almeno il 4%

lievito naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente per dare all’impasto il tradizionale sapore leggermente acidulo

zucchero

aromi di vaniglia o vanillina

sale

Possono poi essere usati anche latte o derivati, malto, burro di cacao, aromi naturali, emulsionanti e conservanti.

Selezionati i dieci pandori da provare, ecco che questi sono stati testati in laboratorio, esaminati da un panel di pasticceri esperti e giudicati anche da un panel di consumatori.

Da qui è emersa la classifica dei migliori pandori da supermercato di Altroconsumo per il 2023. Curiosamente, mentre il primo pandoro in classifica, quello che ha ottenuto più voti, è quello delle Tre Marie, ecco che la scelta di Altroconsumo è ricaduta invece sul secondo classificato, il Pandoro Conad (comunque fra i due passano solo due punti, sono entrambi considerati di qualità otitma). Questa è la classifica: