Altroconsumo svela la classifica dei migliori panettoni da supermercato

Non poteva mancare, giusto in vista del Natale, la classifica di Altroconsumo relativa ai migliori panettoni da supermercato. Quest’anno Altroconsumo ha analizzato 12 panettoni tradizionali, quelli con uvetta e canditi per intenderci e che si trovano in vendita in supermercati e in ipermercati. Se invece preferite dedicarvi ai panettoni artigianali, chi meglio della classifica di Dissapore dei panettoni artigianali potrebbe consigliarvi?

La sfida dei panettoni per Altroconsumo è stata vinta da… Esselunga

Altroconsumo è partito dalle basi. Dal 2005 c’è un decreto interministeriale che stabilisce come deve essere fatto un panettone:

deve avere il burro e non altri grassi. Il burro deve essere almeno il 16% sulla materia secca

deve contenere tuorlo d’uova, almeno il 4% sulla materia secca

devono essere presenti canditi e uvetta in quantità non inferiore al 20%

il lievito deve essere naturale e derivante dalla lavorazione precedente (conferisce quel sapore leggermente acidulo)

si possono usare miele, burro di cacao, emulsionanti vari e conservanti

In tutti i panettoni esaminati da Altroconsumo diciamo che queste regole sono state rispettate. Anche se, come già notato nella nostra classifica dei panettoni, quest’anno c’erano un po’ meno canditi del solito (e questo nei panettoni Coop, Maina, Tre Marie e Vergani).

Una volta stabilito che i panettoni rispettavano le regole di produzione (che valgono sia per i panettoni artigianali che per quelli industriali) ecco che sono stati testati in laboratorio, esaminati da un panel di pasticceri e giudicati da un panel di consumatori normali (che hanno premiato il panettone Le Grazie Esselunga, il Giovanni Cova & C. e il Duca Moscati dell’Eurospin, mentre hanno bocciato il panettone Tre Marie).

Prima di vedere la classifica, un breve cenno al prezzo. Dopo i rincari del 2022, quest’anno il prezzo del panettone da supermercato e discount è rimasto stabile o, al massimo, con differenze minime.

Ma ecco la classifica dei migliori panettoni da supermercato secondo Altroconsumo, dove, come potete vedere, ha trionfato il Panettone Le Grazie Esselunga (panettone primo sia in classifica, sia consigliato da Altroconsumo):