Amaro Lucano lancia una special edition disegnata da Marco Lodola

di Manuela 8 Settembre 2022

Non solo acquisizioni per Amaro Lucano che, da poco, ha acquisito il 35% di Giass Milano Dry Gin e che, nel 2021, aveva acquisito la maggioranza della Mancino Vermouth. Adesso Amaro Lucano ha deciso di lanciare una special edition artistica, firmata da Marco Lodola.

Con il nome di Amaro Lucano Lodola, potrete trovare in vendita questa edizione con packaging tutto giallo (Beatrix Kiddo approves this). La donna simbolo dell’Amaro Lucano, la Pacchiana, per una volta ha deciso di cambiarsi d’abito per indossare indumenti diversi da quelli storici, maggiormente retrò e con colori smaltati. Il che ci sta visto che l’artista in questione si contraddistingue per questa tavolozza.

Logo e capsula di chiusura, invece, rimangono in linea con quelli tradizionali del marchio. Questa special edition sarà venduta all’interno di un tubo di latta che presenta gli stessi disegni e colori della bottiglia vera e propria.

Se siete interessati, la troverete in vendita sia sul sito dell’azienda che negli store La Bottega Lucano di Matera o nello spazio espositivo Essenza Lucano.

Leonardo Vena, ceo di Lucano 1894, ha spiegato che l’azienda è orgogliosa di questa collaborazione che rappresenta l’incontro fra il mondo dei liquori e quello della pop art, realtà apparentemente diverse che, però, sono riuscite a riunire la tradizione di un’azienda ultracentenaria come quella dell’Amaro Lucano con l’innovazione della pop art, grazie allo stile unico di Marco Lodola.

Dal canto suo Marco Lodola, noto per essere fra i fondatori e gli esponenti di spicco del Movimento del Nuovo Futurismo, ha sottolineato che arte, tradizione e cultura si sposano bene fra di loro. In questo caso non si tratta solamente di bere un liquore, bensì di assaporarne la cultura e la tradizione, raggiungendo così il grande pubblico.