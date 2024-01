Amaury Guichon ha creato una F1 tutta di cioccolato

Lo chef e pasticcere Amaury Guichon, noto per le sue creazioni artistiche (sui suoi social ha postato le foto di una fenice che è la fine del mondo), ha deciso di omaggiare una delle sue passioni, la Formula 1. Ma lo ha fatto a modo suo, creando una F1 rossa, fiammante, monoposto, ma tutta di cioccolato.

Una Formula 1 tutta di cioccolato? Eccola

Altro che il Boss delle Torte. Amaury Gauchon ha ideato e realizzato questa monoposto della Formula 1 usando 60 kg di cioccolato fondente. Con tutti i dettagli al posto giusto, inclusa l’ala anteriore, la sua parte preferita. Nel post pubblciato su Intagram, Guichon spiega che l’elemento più importante per vincere una gara è la squadra che sta dietro (per fare i precisini la squadra però non la si vede mai nel video, ma vabbè, pazienza).

Con precisione millimetrica nel video si vede lo chef assemblare i vari elementi dell’auto, manco fosse ai box sul circuito. Vi sentite dei grandi quando riuscite a montare al primo colpo le sorprese degli ovetti Kinder? Beh, vedere questo video darà un duro colpo alla vostra autostima.

E mentre qualche utente si chiede a chi sia dedicata questa F1 (visto il numero, il nome più gettonato è stato Alonso), ecco che i commenti si sono sbizzarriti:

“Probably faster than ferrari” (“Probabilmente più veloce della Ferrari”)

“Bro, at first I thought he was making a chocolate coffin” (“Fratello, all’inizio pensavo stessi facendo una bara di cioccolato”… Ok, onestamente pure io ho pensato a una bara di cioccolato , prendetene nota: se dovete fare una bara di cioccolato, la base da fare è identica a quella di una F1)

, prendetene nota: se dovete fare una bara di cioccolato, la base da fare è identica a quella di una F1) “This is amazing, now we just need one in black and teal” (“Fantastico, ora ne manca solamente una in nero e verde acqua”. Indovina indovinello chi ha postato questo commento? Già, Mercedes Benz USA)

“Tell a kid to draw a car and he will draw it red” (“Dì ad un ragazzo di dipingere un’auto e la dipingerà di rosso”, cit. di Enzo Ferrari)

Ma il vincitore è costui, che non è riuscito subito a capire cosa lo chef stesse creando:

“Things I thought this was before I realized what it was:

1) guitar case

2) upright bass

3) Star Wars landspeeder”

E a dire il vero ci stanno tutte e tre: la custodia di una chitarra, un basso e un Landspeeder di Star Wars.

Sì, ma ora chi avrà il coraggio di mangiare questo capolavoro di cioccolato? Comunque sia, se volete vedere nel dettaglio la realizzazione dell’auto, ecco il video di Instagram di cui parlavamo: