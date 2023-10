Anche Woody Harrelson di True Detective si lancia nel mondo dei liquori

di Manuela Chimera 2 Ottobre 2023

Credo che prima o poi la maggioranza degli attori di Hollywood finisca con il dedicarsi al settore del vino e dei liquori. D’altra parte, si tratta di un investimento redditizio e magari stanno tutti pensando a mettere da parte qualcosa per quando non reciteranno più. Comunque sia, questa volta tocca a Woody Harrelson di True Detective (nonché l’indimenticabile Tallahassee di Benvenuti a Zombieland, con la sua passione per le merendine Twinkie e le sue tecniche anti zombie comprensive di serenate col banjo). Harrelson, infatti, ci propone per iniziare un gin e una vodka.

Cosa si sa dei nuovi liquori di Woody Harrelson?

Woody Harrelson ha lanciato la Holistic Spirits Company insieme all’imprenditrice nel settore olistico e del benessere Amy Holmwood. Una scelta assai inconsueta, ma che per ora ha portato alla nascita dell’Origen Vodka e dell’Harmony Gin, le prime due referenze di questa nuova gamma di liquori.

L’idea alla base di questa linea è quella di inserire i superfood negli alcolici. Per questo motivo, entrambi gli alcolici, sono stati realizzati utilizzando una serie di ingredienti naturali e piante, fra cui le foglie di carfiofo, le bacche di sambuo, le foglie di tè verde e l’uva Muscadine, una varietà di uva da tavola autoctona americana.

In particolare, poi, l’Origen Vodka contiene grano biologico, mentre l’Harmony Gin contiene mais biologico, bacche di ginepro, semi di coriandolo, issopo, scorza di limone, scorza di lime, radice di angelica e radice di iris.

In realtà nessuno che conosca un po’ Harrelson si stupirà di questa filosofia alcolica in quanto l’attore è vegano ed è un ambientalista di vecchia data. In tale ottica, ecco spiegato anche perché i prodotti creati dalla sua Holistic Spirits Company non contengono zuccheri, aromi, coloranti artificiali e OGM.

Harrelson ha spiegato che per anni si è chiesto se qualcuno avrebbe mai messo i suoi superfood preferiti negli alcolici. Ma visto che nessuno l’ha fatto, ecco che ora ci hanno pensato lui e Amy.

Dal canto suo Holmwood ha ammesso che sa benissimo che nessun alcolico sarà mai salutare (e che Francesco Lollobrigida si metta l’anima in pace per questo), ma questo non significa che non possiamo diventare più consapevoli di ciò che introduciamo nel nostro corpo mentre ci godiamo degli alcolici. Che va bene essere salutisti, ma l’alcol è sempre l’alcol a quanto pare.

Holmwood ha poi spiegato che il loro team utilizza le proprietà benefiche delle piante per arricchire i cocktail con ingredienti naturali e funzionali. La loro missione è che la Holistic Spirits Company possa dare vita a una nuova era educativa per le persone, in modo da avere una scelta migliore e più salutare per quanto riguarda gli alcolici, un po’ come avvenuto nel settore delle bevande analcoliche e nelle bevande a base di tè.

Una sorta di alcolwashing in pratica? Staremo a vedere.

Comunque sia, l’Origen Holistici Spirits (37% ABV) costa 39.99-45.99 dollari per una bottiglia da 750 ml, mentre l’Harmony Gin (45% ABV) costa 40.99-46.99 dollari. Al momento par e che sia disponibile presso rivenditori selezionati e online negli Stati Uniti.