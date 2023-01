Jason Momoa lancia il suo marchio di liquori sostenibile: arriva la Meili Vodka

di Manuela Chimera 23 Gennaio 2023

Dopo l’acqua purificata (marchio creato nel 2020 grazie alla sua azienda Mananala che confeziona bottiglia in alluminio riciclato e che lui stesso aveva pubblicizzato improvvisandosi steward su un aereo) e la Guinness Beer in edizione limitata del 2016 (The Mano), ecco che Jason Momoa ha deciso di dedicarsi anche al settore dei liquori e, sempre in tema di bevande, ha lanciato la sua vodka sostenibile, più precisamente la Meili Vodka.

Jason Momoa e la Meili Vodka sostenibile

Il che un po’ ci sta che la star di Aquaman non riesca proprio a stare lontana dalle bevande, analcoliche o alcoliche che siano. Scherzi a parte, la Meili Vodka verrà presentata ufficialmente durante l’evento Access Live che si terrà ad aprile nell’ambito di Wine & Spirits Wholesalers of America.

Relatore principale della presentazione sarà proprio l’attore. Jason Momoa ha dichiarato che è un onore per lui rivolgersi ai suoi nuovi amici e colleghi del settore del vino e dei liquori nel ruolo di relatore principale. Non solo è orgoglioso, ma è anche molto entusiasta dei celebrare il lancio di Meili Vodka, il suo nuovo marchio sostenibile di liquori artigianali.

Il marchio è stato creato da Jason Momoa insieme all’amico e socio in affari Blaine Halvorson (i due si conoscono e collaborano insieme da dieci anni). Quest’ultimo ha spiegato che vorrebbero stabilire il livello di ciò che è possibile fare nel settore del vino e dei liquori, guidando il mercato e dando l’esempio come standard mondiale, ispirando anche gli altri per i decenni a venire.

Ambizioni notevoli, ma andiamo a vedere qualche dettaglio più concreto. La nuova vodka di Jason Momoa avrà un tasso alcolico del 40%. Prodotta nel Montana, verrà venduta in bottiglie da 75 cl, realizzate al 100% da vetro riciclato. E il costo? Giusto, nei principali store online la Meili Vodka è attualmente venduta a 25 dollari, un prezzo stranamente basso se si considera che è il marchio di una celebrità e che vanta un alto tasso di sostenibilità (entrambi fattori che, di solito, tendono a far aumentare i prezzi).

Sempre a proposito di vodka particolare o a tema, qualche tempo fa Smirnoff aveva annunciato di aver realizzato una bottiglia in edizione limitata insieme ai Gorillaz, mentre per festeggiare l’anniversario della serie videoludica Assassin’s Creed erano usciti niente meno che vodka, rum e whisky a tema. Inoltre ricordiamo anche che a Chernobyl era stata prodotta la Atomik, la prima vodka in assoluto realizzata con grano contaminato proveniente dalla zona di esclusione.