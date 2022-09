Antico Vinaio apre un secondo locale a Milano: lo trovate alla Stazione Centrale

Buone notizie per gli amici di Milano che amano l'Antico Vinaio: sta per aprire un secondo locale, più precisamente lo troverete alla Stazione Centrale.

Dopo l’inaugurazione del locale di Roma nel 2021, dopo la recente apertura del primo punto vendita a Torino nel 2022 e dopo l’inaugurazione del locale di New York, ecco che l’Antico Vinaio, già presente con uno store in via Lupetta, ha deciso di raddoppiare nel capoluogo lombardo aprendo un punto vendita anche alla Stazione Centrale.

Manca poco all’inaugurazione: se tutto andrà come previsto, ecco che si terrà lunedì 12 settembre alle ore 10. A dare la conferma è stato lo stesso Tommaso Mazzanti. Come in tutti i locali dell’Antico Vinaio, anche qui troverete i classici piatti da street food per cui il brand è noto, fra cui anche la schiacciata Paradiso con mortadella, stracciatella di burrata, cremina e granella di pistacchio.

Diciamo che il brand si sta espandendo. E pensare che tutto era iniziato nel 1991 con la famiglia Mazzanti che aveva preso in gestione una rosticceria alquanto piccola in via dei Neri, nel centro storico di Firenze. Qualche anno dopo, ecco che la famiglia decide di provare ad allargarsi prendendo in gestione una vineria storica che si trovava di fronte alla rosticceria. Il nome di quella vineria, attiva da più di 100 anni, era Antico Vinaio.

Da qui è poi partita la crescita di questa azienda famiglia, con le sue osterie dove si mangiano piatti veloci, salumi, schiacciata e si beve vino. Attualmente l’Antico Vinaio vanta sedi a: