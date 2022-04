All’Antico Vinaio apre il suo primo punto vendita a Torino

di Valentina Dirindin 9 Aprile 2022

Per che sia ufficiale: la tanto chiacchierata nuova apertura dell’Antico Vinaio a Torino è ora stata confermata. Era da tempo che si vociferava di un’eventuale nuovo punto vendita della fortunatissima schiacciateria toscana sotto la Mole, ma ancora non c’era alcuna certezza. Dopo le aperture milanesi, romane, i raddoppi fiorentini e quelle americane, grazie all’aiuto di un fan d’eccezione come Joe Bastianich, il Coronavirus aveva rischiato di mettere in difficoltà anche questo fortunatissimo format, anche a causa delle lunghe code che da sempre si formano fuori dai minuscoli locali dove vengono preparati questi panini ultra farciti.

Ora però la ristorazione riprende a lavorare a pieno regime, e riprendono anche le aperture: così pare ormai cosa certa che l’Antico Vinaio arriverà a Torino, in zona Palazzo Nuovo, la storica università cittadina. La data di apertura non è ancora stata annunciata, ma presumiamo si tratti di qualche mese, probabilmente in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, vista la zona prescelta per aprire.

Oggi, il format di All’Antico Vinaio, creato a Firenze da Tommaso Mazzant, conta più di ottanta dipendenti e oltre dieci punti vendita sparsi tra Firenze, Milano, New York e Los Angeles. Ora arriva a Torino, città che sta dando interessanti segnali gastronomici, dopo l’apertura di Gino Sorbillo e il raddoppio della pizzeria Sestogusto (entrambe di recente provate e recensite dalla nostra redazione).