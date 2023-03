Antonino Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli: lo chef risponde così

di Manuela Chimera 20 Marzo 2023

Ieri, 19 marzo, si è tenuta la partita Torino-Napoli valevole per la 27esima giornata del campionato di calcio di serie A. Fra gli spalti figurava anche Antonino Cannavacciuolo, da sempre grande amante del calcio e tifoso sfegatato del Napoli. Ebbene, durante la partita i tifosi granata hanno iniziato a insultarlo e lo chef ha risposto nel suo modo inconfondibile.

Come ha risposto Antonino Cannavacciuolo ai tifosi granata?

Antonino Cannavacciuolo, che recentemente ha guadagnato la terza stella Michelin, se ne stava beatamente per i fatti suoi, assistendo alla partita, quando alcuni tifosi del Torino hanno deciso di insultarlo. Alcuni granata, infatti, hanno cominciato a indirizzare allo chef offese alquanto pesanti, andando sul personale, con epiteti del tenore di “Cuoco di m***a” e “Ciccione di m***a”.

Che poi, a dire il vero, Cannavacciuolo di recente ha perso parecchio peso. Tutto è accaduto nel 2021. Lo stesso chef all’epoca aveva spiegato di essersi accorto di essere dimagrito, di avere la testa che girava e di essere più stanco del solito. Ma aveva pensato che fosse tutto un effetto della dieta detox che stava seguendo. Solo in seguito, facendo un tampone, aveva capito che quei sintomi erano dovuti al fatto che aveva preso il Covid-19. Fortunatamente non aveva perso il senso del gusto e dell’olfatto (complicazione secondaria del Covid particolarmente nefasta per uno chef), ma in effetti, da allora, Cannavacciuolo qualche chiletto lo ha perso.

Diciamo che la curva del Toro non ha certo dato il meglio di sé in questa occasione. O meglio: una parte della curva. Come potete vedere, Cannavacciuolo se ne stava beatamente per i fatti suoi a guardare la partita, quando sono partiti gli insulti.

Accortosi della cosa, lo chef ha risposto a modo suo: con grande signorilità si è limitato a indicare col dito i tifosi che lo stavano insultando, dal labiale sembra che dica “Tu e tu”, come a dire “Guarda te cosa stanno a dire questi qua”. Poi ha continuato a guardare la partita, limitandosi a sorridere con aria di sopportazione per la maleducazione altrui.

E diciamo che poi il karma si è preso la sua rivincita: il Napoli di Cannavacciuolo, infatti, ha vinto 4 a 0 contro il Torino. Chi di insulti ferisce, di gol poi perisce.

Comunque un plauso a Cannavacciuolo per il savoir-faire dimostrato. Forse anche perché lo chef non è nuovo a determinate situazioni spiacevoli. Un anno fa, infatti, qualcuno aveva disegnato delle svastiche sul muro del suo resort di Vico Equense (inchino quando si pronuncia Vico Equense, please, è questo quanto ci ha insegnato l’ultima edizione di MasterChef Italia). L’autore del gesto, poi, era stato identificato pochi giorni dopo.

Qui il video del momento in cui i tifosi del Torino hanno preso di mira lo chef con la sua risposta: