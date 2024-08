Antonino Cannavacciuolo lapidario su Antonio Conte: “Lasciatelo cucinare”

Let him cook, o “lasciatelo cucinare”: modo per lasciare intendere che è ancora presto per giudicare quel che bolle in pentola, e che a onore del vero per preparare qualcosa di buono occorre tempo ma anche e soprattutto della pazienza – da parte di chi è ai fornelli così come da parte di chi è già seduto a tavola. Antonino Cannavacciuolo non ha dubbi: Antonio Conte, nuovo allenatore del suo Napoli, ha la ricetta giusta in tasca.

La dichiarazione non è un estratto di una più lunga intervista, né un commento strappato da un fan – degli azzurri o dello chef: poco cambia, a dire il vero – puntualmente armato di smartphone. Lo chef di Villa Crespi è apparso direttamente sul profilo social del Napoli per dire la sua, all’indomani della partita di Coppa Italia vinta dai partenopei contro il Modena.

Cannavacciuolo per smorzare la tensione sotto il Vesuvio

È già corretto parlare di “tensione”, considerando che non siamo nemmeno ancora a Ferragosto? Certo che no, non facciamo i catastrofisti: i nostri lettori più appassionati di pallone, però, converranno che attorno alla società azzurra circola decisamente una cappa di aspettative.

Allo storico scudetto della stagione 2022/2023 – festeggiato dallo stesso Cannavacciuolo a bordo di una panda tutta azzurra, tra parentesi – ha fatto seguito un campionato deludente, condotto barcamenandosi tra cambi di allenatori e risultati che non hanno mai veramente portato il Napoli ad allontanarsi dalle posizioni di metà classifica. C’era bisogno di un cambio di passo, e l’approdo di Antonio Conte sulla panchina avrebbe dovuto simbolizzare proprio questa volontà di riscatto.

Anche così, però, alcuni tifosi partenopei rimangono scettici (o magari, più banalmente, scaramantici) riguardo le potenzialità della propria squadra nella stagione a venire. Da qui l’intuizione della società: perché non ammorbidire il malcontento che continua a serpeggiare sotto l’appello di un personaggio di spicco come Cannavacciuolo, notoriamente tifoso del Napoli?

Un piatto troppo ghiotto per lasciarlo raffreddare, insomma. E dunque si viaggia di reel sui canali social: “Chef, che ne pensa di mister Conte?”, chiede il social media manager degli azzurri. Il nostro protagonista ci pensa un attimo, con manifesta teatralità: “Lasciatelo cu-ci-na-re!“.