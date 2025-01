Masterchef 14: i TOP e FLOP delle puntate a tema linguistico

E noi che pensavamo fosse la scorsa, la puntata di Masterchef Italia 14 a tema Lost in Translation, con Gianni che rispondeva in francese all’inglese tipo noio volevam sauar. E invece eccolo qui, il momento in cui lo spagnolo si fonde con l’inglese che si fonde con il francese che si fonde con l’italiano, lingua in cui, diciamolo, più d’uno a Masterchef ha qualche problema.

Dunque non assicuriamo di aver capito tutto quanto, ma forse in effetti non hanno capito tutto manco loro. Anzi di sicuro, a giudicare da come finisce il tema piccantezza per Simone e Linda. Dunque, vamonos con los top e los flop de esta puntata de Maestro Cocinero, che è tardi e devo aller a cuccare prima che si faccia notte (e prima che muoia di fame, dopo aver assistito al bendiddio delle pizze fritte di Franco Pepe).

TOP

Bruno Barbieri detta la moda

Voi dite dite, che il risotto non si fa per niente come dice lui, ma poi tutti con il girocollo di perle.

Squid Game

Lo dicono sempre, gli psicologi, che se ai bambini togli l’energia elettrica (i tablet, gli smartphone, la tv e tutta quella roba là) loro tornano a divertirsi come ai vecchi tempi.

Cavalier Gianni

Non dimentica mai la giacca, parla di sé in terza persona. Speriamo solo che Gianni non si metta in testa di entrare in politica.

HCCPì

Un cucchiaio diverso per ogni boccone e poi Cannavacciuolo che si lecca le dita e le riusa per aiutarsi col cucchiaio: chissà cosa ne pensa Bruno Barbieri.

Grazie Mary

Mary che dice che Sara è migliore di lei. Ecco che arriva la pioggia, proprio quando dovevo volare in Sicilia per il weeekend.

Alberghiero fatti da parte

Oh, comunque non si dica che Masterchef non funziona come scuola, che questi non sapevano fare le lasagne e nel giro di una puntata hanno tirato fuori piatti vegetali così.

Pizza pizza marescia’

Calmi tutti. Asciugatevi quella bava rabbiosa alla bocca, va’, che la pizza con l’ananas può essere non buona, di più (ve l’abbiamo detto pure noi). Figuratevi quella di Franco Pepe, anche se non è lui ad averla inventata.

Buona, ma…

Si ma la pizza con la scritta di mozzarella Franco Pepe non la fa?

Anche i duri piangono

Ma la bellezza di Donna Katia che si commuove facendo l’impasto? Non è che mi sono emozionata, è che m’è andato un po’ di lievito madre nell’occhio.

Olè

In questa puntata, dopo essere stato Jocker, Franco è stato posseduto dallo spirito del chorizo emboracchado

La reazione di Gianni



“Ma che cazzo sta dicendo?”

La reazione di Franco Pepe

Quasi cadaverica

Alzi la mano chi non ha cercato su Google cosa volesse dire “super sbiavda”, usato da Barbieri per definire la pizza di Simone. Se non lo avete fatto, ecco le opzioni:

1) Rifritta

2) Bisunta

3) Chiedetelo a Gianni, che lui sa le lingue

Pia Leon

Che meraviglia, Pia Leon. Uno dei motivi per guardare Masterchef anche quest’anno, e imparare cose nuove. E grande merito agli autori per non averla presentata come la compagna di Virgilio Martinez.

Jak e rose

Il piccante è nel piatto. E forse non solo nel piatto.

FLOP

Oh, io la butto lì, e non vorrei sembrare antipatica, ma l’idea di un fornitore di energia che dopo 15 minuti ti stacca la corrente forse non è il miglior product placement del mondo…

Km Zero



È necessario fare una lista degli ingredienti più sostenibili di un agrume che arriva dai paesi tropicali? No, vero? Perché non ho tutto questo spazio.

“Come vola il tempo quando ci si diverte”

E altre perle di rara saggezza della voce fuori campo di Masterchef

Notti magiche

Lidia? Lei non ha paura di passare la notte sveglia, lei lavora nelle discoteche. Solo che a ‘sto giro deve passarla con Franco Pepe che elenca tutti i nomi degli impasti di tutti i concorrenti concludendo con “bellissimo”.

SARAAA

Ahi ahi ahi signora Longari m’è caduta sulla pizza. Praticamente qua è dove si scopre che se Mary dice che uno è più bravo di lei effettivamente viene a piovere, ma in testa a quel concorrente.

La reazione di Sara

Dopodiché, Sara è riuscita nell’impresa di farci commuovere più di donna Katia che si commuoveva facendo l’impasto. Tiè.

La reazione di Franco Pepe

Il gioco delle coppie

Alessia è contenta di stare con Jack. Jack anche, evidentemente.

Più o meno come quando convinco mio marito che la cosa giusta da fare un sabato pomeriggio è andare all’Ikea.

Crambel

Il grano andino (la quinoa, per intenderci), per Pino, era un crumble di mais. Iniziamo BENISSIMO.

Stanlio e Ollio

Giuro che vedendoli ho pensato a Gianni e Pinotto ancora prima di rendermi conto che si chiamano Gianni e Pino.

Ola ola vo a dormire nell’aiola

Calamaros marinatos crudos. Meno male che c’è il chorizo emborraciado a salvare la situazione.

Giallissimissimo

Anna allo skill test ha toppato, per la prima volta. Ha cucinato come se fosse stata distratta da qualcosa, qualcosa che la abbagliava, che la accecava. Chissà cosa era.