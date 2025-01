Katia di Masterchef conosceva già Antonino Cannavacciuolo

Siamo tutti interessati ai piatti, ci mancherebbe, agli outfit di Barbieri, all’entusiasmo di Cannavacciuolo, ai “come oooooon” di Locatelli, ma il vero feticista di Masterchef è quello che sa cogliere e apprezzare le dinamiche umane che ogni tanto emergono dal rigido impianto narrativo dettato dagli autori della trasmissione. Quanto queste apparenti ingenuità facciano o meno parte della volontà dei deus ex machina dietro le quinte non lo sapremo mai. Se l’anno scorso i protagonisti della sottesa soap opera sono stati Eleonora e Niccolò, a questo giro a non essere sfuggita allo sguardo indagatore del pubblico è Katia, e la sua apparente intesa con Antonino.

Si conoscevano già?

Che l’impiegata di Mariglianella (piccolo comune a venti minuti da Napoli) fosse una fervente fan dello chef di Villa Crespi si intuiva già dal suo massiccio uso del limone, a partire dalla sua “insalata di mare chic” con cui si è guadagnata l’accesso alla gara, agli ultimi ravioli “scrassati” da una grattata di scorze. Ma tra uno scherzoso battibecco e la richiesta di Katia di essere accompagnata sottobraccio in balconata, il premio per aver vinto il pressure test, agli spettatori è sorto un dubbio: con tutta questa complicità, possibile che non si conoscessero già da prima?

La formazione a Villa Crespi

E hanno ragione. Katia Bassolino aveva già conosciuto Cannavacciuolo, e non ne fa certo mistero. La concorrente, che nella vita fa l’impiegata e disegna gioielli sognando una carriera da chef, si era concessa un’esperienza nientemeno che nelle cucine di Villa Crespi, documentando il tutto sui social con la dovizia di una fan sfegatata: un vero reportage, dalla struttura moresca di Villa Crespi alle foto con la brigata, fino ai selfie con lo chef in persona. Insomma, tutto quello che faremmo noi se ci capitasse di passare una giornata del genere.

Ora, sappiamo già cosa stanno pensando le malelingue: ma tutto ciò non è contro il regolamento? Assolutamente no. Dando una rapida ai requisiti e alle domande preparatorie per partecipare ai casting, nulla vieta di aver frequentato le cucine dei giudici, e siamo certi che Antonino non si farà influenzare dalla cosa.