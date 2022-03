Masterchef 11: i top e i flop della puntata finale

di Valentina Dirindin 4 Marzo 2022

Approcciamo questa puntata finale di Masterchef Italia 11 con lo stesso sguardo con cui Crippa guarda la parmigiana di melanzane di Carmine, e se io fossi in Carmine sarei già a posto così, altro che casacca e libro di ricette. Che tanto poi lo sapevamo fin dall’inizio che avrebbe vinto Lia, e quindi avevo già scritto tutte le mie pagelle prima ancora della puntata, in modo da poter usare il mio giovedì sera per vedere LOL, che va bene l’amore per la cucina ma l’amore per Corrado Guzzanti è troppo più forte.

Oh, alla fine meno male che la Direttora di Dissapore si è categoricamente rifiutata di pubblicare le mie prime “pagelle al buio”, perché per la prima volta in tanti anni ho sbagliato il pronostico finale e niente, ciao ciao con le mani con i piedi a Lia, che ci abbandona anzitempo per un pesce un po’ troppo cotto, porca trota.

Certo è anche che se non avessi guardato la puntata – cosa che alla fine ho fatto, dovendo pure riscrivere le pagelle e rimandando la visione di LOL a data da destinarsi – mi sarei persa chef Barbieri vestito per l’occasione da riso rosa di Enrico Crippa, e in fondo sarebbe stato un peccato.

TOP

Enrico Crippa

Vabbe’, Crippa che gira per i banchi e aiuta gli aspiranti chef correndo a prendere un piatto, grattugiando la curcuma qua e aggiungendo lo zenzero là è di una tenerezza pazzesca, e sarà anche che oggi lo amiamo particolarmente, dopo aver improvvisamente scoperto che potremo pranzare nel suo ristorante con 160 euro.

Andreas Caminada

Con gli stessi deludenti risultati di chi boicotta il Moscow Mule per fermare l’invasione russa, la produzione di Masterchef ha provato a mandare in confusione Lia in tutti i modi. L’altra volta era Berrettini, stavolta è Mel Gibson – ah, no, volevo dire Andreas Caminada.

Lia

E niente, alla fine avrei dovuto aspettarmelo che non poteva che andare in un modo: Lia cade, inciampando sul pesce di Andreas Caminada. E se qualcuno vuole vedere un doppio senso in questa frase, sappia che io non sono né Elena né Mike Buongiorno.

Carmine

Alla fine Carmine è quello che dentro la cucina di Masterchef ha avuto la trasformazione più radicale di tutti: è entrato che era uno dei protagonisti di Stranger Things ed è uscito dopo essere letteralmente diventato una persona nuova: Fabietto, il protagonista dell’ultimo film di Sorrentino.

Nippo-campano

Carmine presenta il suo menu “la promessa”: un curioso viaggio nippo-campano, probabilmente in onore di quel lottatore di sumo che tanto assomiglia a Cannavacciuolo.

Tracy

In fondo si sapeva che Tracy era una forza della natura, una delle concorrenti più brave fin dall’inizio del percorso. Peccato solo che non fosse Lia.

Christian

Nel corso di questa edizione ho nascosto la mia non troppa simpatia per Christian più o meno allo stesso modo in cui Barbieri tenta di mescolarsi tra la folla indossando colori poco accesi: malissimo. Eppure, per la finale riesce a farmi essere d’accordo con lui, quando commenta il fumo col ghiaccio secco di Carmine messo lì “tanto per” . E ricorda Christian, il limite è il ciiielo.

FLOP

Il motivo per cui per questa settimana non ci sono flop è che nelle mie pagelle pre impostate nella speranza di guardare LOL avevo scritto solo olè Lia bububu tutti gli altri. E niente, alla fine ho dovuto cancellare ed era tardi per inventarmi qualche nuova cattiveria contro Christian.