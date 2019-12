Antonino Chef Academy: ultima puntata per decretare il vincitore

Sesta e ultima puntata per Antonino Chef Academy: questa sera Antonino Cannavacciuolo dovrà decretare il vincitore. Quale giovane aspirante chef potrà ambire al premio? Chi potrà entrare nella brigata di Villa Crespi di Cannavacciuolo? Lo scopriremo solo stasera. Come di consueto il cooking show andrà in onda alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 e sul Digitale Terrestre al Canale 455.

Gli allievi sono rimasti ormai in quattro: puntata dopo puntata i migliori candidati sono andati avanti, tutti nella speranza di poter entrare a far parte della brigata di Antonino Cannavacciuolo. Anche questa sera i ragazzi dovranno superare i soliti tre test, ma attenzione: durante le prime due prove verranno eliminati due ragazzi in modo che nella terza a sfidarsi saranno i due finalisti. Queste le tre prove: