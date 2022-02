Aosta, un bar scrive “Il Green Pass è una vergogna”: locale chiuso per tre giorni

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Con la mole di notizie inerenti ai ristoranti No Green Pass di Roma degli ultimi giorni, verrebbe quasi da pensare che nel resto d’Italia i controlli della certificazione verde siano perfettamente rispettati. Dalla provincia di Aosta, però, ecco giungere la notizia che confuta del tutto questa tesi: un bar di Gressoney-Saint-Jean, infatti, è recentemente finito nel mirino delle forze dell’ordine.

“In questo bar l’ingresso è consentito a tutti. Il Green Pass è una vergogna” si legge su di un cartello esposto nell’ingresso del bar in questione, ora fatto rimuovere dagli agenti della Questura di Aosta. Nel corso dei controlli nel locale, inoltre, i carabinieri hanno riscontrato che la titolare era del tutto priva della certificazione verde e non utilizzava l’obbligatoria mascherina protettiva durante i turni di lavoro. La donna è stata sanzionata per le mancanze sopracitate, mentre, “come misura accessoria per il bar”, è stata disposta la chiusura per tre giorni.