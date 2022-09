Arachidi in guscio tostate di Alesto: richiamo per rischio chimico

di Manuela 15 Settembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Tronchetto di capra di President: è stato, infatti, ritirato dal commercio un singolo lotto delle Arachidi in guscio tostate di Alesto a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 settembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Arachidi in guscio tostate, il marchio del prodotto è Alesto e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia Srl. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Ciavolino Daniele & Figli Roma Srl, con sede dello stabilimento in via Campo di Carne 20/4 ad Ardea (RM).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 19522P, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di luglio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. A seguito di un’analisi effettuata sul numero di lotto in questione, ecco che sono state ritrovate tracce di aflatossine oltre i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto non è idoneo al consumo e si invitano i consumatori a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per il rimborso. Viene anche sottolineato che il richiamo riguarda solamente alcuni punti vendita e che altri prodotti a marchio Alesto non sono coinvolti.