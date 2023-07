Dall’Argentina, dove è conduttrice a MarsterChef, arriva la notizia: Wanda Nara ha la leucemia

Un malore, il ricovero, analisi sospette, diagnosi leucemia: la stampa argentina non ha dubbi sulla malattia della conduttrice, che rimane in silenzio.

di Chiara Cajelli 15 Luglio 2023

Sembra ufficiale: la stampa argentina ha già diffuso rumor insistenti una Wanda Nara molto malata. Dopo aver fatto parlare di sé a MasterChef Argentina per aver flirtato con un concorrente, la conduttrice ex moglie del calciatore Mauro Icardi scatena (suo malgrado) un vespaio mediatico sulle proprie condizioni di salute. Ha la leucemia: i giornalisti locali ne sono sicuri.

Prima il malore, poi il ricovero conseguente, una cartella clinica che in qualche modo arriva a essere condivisa qua e là… e un silenzio, una riservatezza che la stampa legge come ammissione di una situazione grave.

La malattia di Wanda Nara

Il primo giornalista a diffondere esplicitamente la notizia sulla malattia di Wanda Nara è a quanto pare tal Jorge Lanata durante il programma radiofonico che conduce su Radio Mitre. L’ipotesi di leucemia non è tutta farina del suo sacco: su fanpage si legge della “conferma da parte di tre fonti vicine alla Nara”. E i sospetti aumentano perché “ci sono stati contatti con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della malattia”.

Ricoverata alla clinica Los Arcos, ha poi cancellato i programmi insieme all’ex marito centravanti dell’Inter, con cui avrebbe dovuto affrontare un viaggio a Milano. Si è invece ritirata senza rilasciare dichiarazioni in merito. Ma cosa è successo esattamente? In ospedale ha accusato a quanto pare forti dolori addominali e ciò ha spinto i medici a un approfondimento. Si parla di puntura al midollo “per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto”.

I globuli bianchi e il silenzio

Su gazzetta.it (riportando La Nacion) si parla di un quadro clinico piuttosto sospetto, con “globuli bianchi alti e milza dilatata, elementi indicano la necessità di uno studio ematologico per escludere infezioni e patologie tumorali”. Wanda Nara è stata ricoverata fino a mercoledì scorso e poi si è ritirata senza più comparire o lasciare dichiarazioni: c’è chi parla di angoscia e instabilità, c’è chi parla solo di riservatezza, resta il fatto che la Nara non pubblica sui Social da oltre 4 giorni. E questo, a quanto pare, non è affatto da lei.