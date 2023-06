MasterChef: Wanda Nara flirta con un concorrente e pare che la produzione non gradisca

Wanda Nara, conduttrice di MasterChef Argentina, pare che abbia flirtato un po' troppo con un concorrente. E la produzione non ha per niente gradito la cosa

di Manuela Chimera 2 Giugno 2023

Sono piccoli problemi di cuore… Dunque, la storia è questa. Avete presente che a dirigere la nuova edizione di MasterChef Argentina c’è anche Wanda Nara? All’epoca la sua nomina a conduttrice aveva suscitato qualche polemica, ma in realtà non è certo la prima volta che in un’edizione di MasterChef ai giudici viene aggiunto anche un conduttore che non è né uno chef né un ristoratore né un critico culinario. Comunque sia, ora il problema non è questo. Il fatto è che Wanda Nara avrebbe flirtato un po’ troppo con un concorrente, cosa che non è per niente piaciuta alla produzione che l’avrebbe duramente bacchettata e rimproverata.

MasterChef, Wanda Nara e il flirt con un concorrente

Il concorrente in questione si chiama Juan Francisco Moro, è un bagnino di 37 anni, nonché insegnante di educazione fisica che ha la passione per la cucina.

Juan Francisco, prima di partecipare a MasterChef, lavorava come bagnino a San Bernardo. Da 12 anni svolge questo lavoro sulle coste del paese, aiutando i bagnanti in difficoltà. Il suo amore per il mare lo ha portato a trasferirsi definitivamente sulla costa in quanto per lui il ritorno da ogni vacanza era una tortura. Inoltre ha anche gareggiato per 15 anni in diversi tornei di nuoto, anche se ultimamente è tornato a dedicarsi al surf.

Ma il mare non è l’unica passione di Juan. Sin da bambino, infatti, si è sempre interessato di cucina, motivo per cui questa sua passione per la gastronomia lo ha portato a partecipare a MasterChef Argentina, dove può mostrare le sue capacità ai tre giudici Damian Betular, Donato de Santis e German Martitegui, supervisionati dalla conduttrice Wanda Nara.

Galeotto, dunque, fu lo studio di MasterChef, con le sue cloche, le sue planetarie e i suoi abbattitori. Man mano che le puntate di MasterChef andavano avanti, infatti, i telespettatori, in più di un’occasione, si sono resi conto di alcuni sguardi un po’ troppo intensi fra i due, quasi di complicità.

Il flirt fra i due non è certo passato inosservato, tanto che la giornalista Marcela Feudale ha rivelato che la produzione di MasterChef Argentina ha suggerito alla conduttrice di abbassare un po’ i livelli con il partecipante in quanto la cosa stava diventando molto evidente. Anzi: per Feudale fra i due intercorreva troppo “sentimento”.

Secondo alcuni telespettatori, effettivamente Wanda Nara stava davvero flirtando con il concorrente. Per altri, invece, si tratterebbe solamente di una strategia per suscitare la gelosia di Mauro Icardi (ricordiamo che i due attualmente sono separati).

Da qui la decisione della produzione di stoppare questo comportamento. E non che anche in Italia non siano mai successe cose del genere. Non tanto a MasterChef (dove ogni tanto qualche giudice e concorrente si lasciano andare a battutine scherzose e flirtanti, ma sempre nei limiti della leggerezza). Pensiamo, più che altro, a un certo flirt nato sul palco di X-Factor fra Morgan e la concorrente Jessica Mazzola, flirt prima smentito dal cantante, poi confermato da qualche effusione in pubblico, anche se poi tutto era finito nel nulla.