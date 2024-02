Arriva la cioccolata ai broccoli, per un San Valentino green

Per un San Valentino decisamente alternativo, regala anche tu la cioccolata ai broccoli. Sarà una Festa degli Innamorati green. O più probabilmente white, perché è altamente probabile andare in bianco se la persona amata si vede regalare della cioccolata aromatizzata al gusto broccoli.

Cioccolata ai broccoli? No, grazie

Siamo ormai abituati ai gusti più disparati della cioccolata. Ma diciamo che il gusto broccoli promette di essere uno dei più divisivi. Salutare, per carità del cielo, ma decisamente discutibile.

I cioccolatini in questione si chiamano Tender-Choc e sono stati prodotti da Tenerstem in collaborazione con il cioccolatiere britannico Chococo, ovviamente in vista di San Valentino. Lo slogan presente sull’etichetta della scatola recita così: “Mostra il tuo lato tenero in questo San Valentino con questi cioccolatini fondenti in edizione limitata ripieni di delicati broccoli Tenderstem”.

A quanto pare l’azienda ha utilizzato cioccolato fondente dell’Ecuador al 72%, riempiendolo con una ganache verde a base di broccoli e crema del Dorset, con note di mandorle. In pratica è stato creato il perfetto dessert di crucifere.

Ogni scatola contiene nove broccol… ehm, nove cioccolatini volevo dire, ricoperti di cioccolato fondente e ripieni di questa crema ai broccoli, il tutto sormontati da un dischetto verde di cioccolato. Che mai fosse che ci dimenticassimo per un attimo di quel ripieno ai broccoli.

Diciamo che sono di sicuro dei cioccolatini diversi dai soliti, che tanto ormai quelli con lo zenzero, l’arancia, il limone o il peperoncino sono sorpassati. Perché dunque non mettere dei broccoli dentro la cioccolata? Beh, forse perché sono broccoli?

Comunque sia, al momento Tenderstem propone questi cioccolatini in edizione limitata, anche se ha organizzato una lotteria gratuita destinata a tutti coloro che potrebbero non riuscire ad accaparrarsi queste cioccolatose verdure per San Valentino.

David Samuels, il designer del marchio Chococo, ha spiegato che volevano offrire qualcosa di “speciale e inaspettato” a tutti gli innamorati, in modo da permettere loro di manifestare i loro sentimenti unici e speciali con un regalo unico e speciale. Sarà, ma se mi venissero regalati dei cioccolatini ai broccoli credo che darei un due di picche speciale al fautore di cotanto “ortaggioso” regalo.

Sulla pagina del produttore, poi, in molti non hanno gradito la novità (anche se c’è stato qualche coraggioso che ha ammesso di volerli provare, per curiosità). Un utente ha spiegato che adora i broccoli e ama il cioccolato, ma insieme i due ingredienti sono un “no no no”. Un altro, invece, ha suggerito come sia un regalo perfetto per una relazione di tipo amore-odio.