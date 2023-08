Arriva la pasta di Giada De Laurentiis, l’influencer food italiana più potente al mondo

di Manuela Chimera 1 Agosto 2023

Giada De Laurentiis ha lanciato una sua linea di pasta. La chef e food blogger, l’unica italiana a far parte della classifica dei cuochi più ricchi al mondo (vant un patrimonio di 30 milioni di dollari), ha ideato la Giadzy Pasta. Le otto referenze saranno vendute esclusivamente sul suo sito Giadzy (da qui il nome del marchio) al costo di 10,50 dollari per ogni singola confezione da mezzo chilo.

Giada De Laurentiis si cimenta con una sua linea di pasta

Giada De Laurentis ha spiegato che è super eccitante poter finalmente presentare al mondo la sua linea di pasta. Anche perché le sue ascendenze sono in questo settore: i suoi bisnonni, infatti, avevano un pastificio vicino a Napoli. Certo, poi la famiglia ha scelto altre strade: i nonni erano l’attrice Silvana Mangano e il produttore Dino De Laurentiis, la madre è Veronica De Laurentiis, nota imprenditrice e la zia è Raffella De Laurentiis, produttrice di cinema e televisione.

Ma Giada ha sempre seguito le orme dei bisnonni e ha scelto la strada della cucina che l’ha portata, fra studi di alta cucina, programmi televisivi, ristoranti, una catena di catering, libri, Emmy e attività sul web, a fondare un vero e proprio impero della ristorazione.

Finora abbiamo visto su Food Network molte ricette a base di pasta realizzate da Giada De Laurentiis. Ma da quando ha lasciato Food Network per approdare su Amazon Studios, ecco che tante novità sono arrivate. Fra cui anche una sua linea di pasta.

Oltre alle ascendenze, Giada De Laurentiis ha deciso di cimentarsi con la pasta perché, dopo tanti anni passati a cucinarla e a lavorare con marchi diversi, si è resa conto che ci sono alcune cose che cerca in una pasta, ma che non era ancora riuscita a trovare in un singolo pacchetto. Da qui ecco la nascita del suo marchio di pasta, con otto referenze:

pappardelle

Manfredi lunghi

nodi marini

bucatini

taccole

paccheri

bucatini lunghi

spaghetti chitarra

La pasta in questione è prodotta in Abruzzo e viene tagliata su trafile di bronzo centenarie. Per De Laurentiis era importnte riuscire non solo a creare dei formati di pasta che potessero piacere a parecchie persone, ma anche concentrarsi su formati unici, adatti sia agli adulti che ai bambini.

Per quanto riguarda l’addio dopo 21 anni a Food Network, Giada De Laurentiis è entusiasta della nuova avventura e parla di una rinascita della sua carriera che le permetterà di fare davvero quello che vuole. Nel corso degli anni ammette di essere stata fortunata e di avere avuto delle collaborazioni fantastiche, ma non è mai stata in grado di raccontare davvero tutta la sua storia.

Attualmente non si sa molto dei nuovi programmi che ha in cantiere con Amazon Studios visto che sono ancora in fase di progettazione. Ha anche ammesso che adesso il budget è un po’ inferiore a prima, dunque molte cose deve farsele da sole, come il trucco e i capelli. Anche se questi ultimi non è troppo brava e si fa consigliare dalla figlia Jade, di 15 anni. Tuttavia adesso ha più tempo per ooter gestire Giadzy a tempo pieno e considera questo periodo come uno di crescita.