Asia’s 50 Best Restaurants 2023: Johanne Siy è il Miglior chef donna

Johanne Siy, chef di origini filippine del ristorante Lolla di Singapore, ha ottenuto il titolo di Miglior chef donna per l'Asia's 50 Best Restaurants 2023.

di Manuela Chimera 14 Febbraio 2023

Il titolo come Miglior chef donna per l’Asia’s 50 Best Restaurant va allo chef di origini filippine Johanne Siy del ristorante Lolla di Singapore. Siy è il primo chef con sede a Singapore a vincere questo prestigioso premio che vuole celebrare le donne del settore della gastronomia che vogliono spingere oltre i confini dell’eccellenza le loro abilità e tecniche.

Johanne Siy è il Miglior chef donna per The 50 Best Restaurants Asia

La cerimonia di premiazione in realtà non c’è ancora stata visto che si terrà in presenza il 28 marzo 2023 (è il primo grande raduno su vasta scala della comunità gastronomica asiatica dal 2019).

William Drew, Director of Content dell’Asia’s 50 Best Restaurants, ha dichiarato chela profonda conoscenza di Johanne Siy degli ingredienti, della loro provenienza e il suo talento nel presentare una cucina consapevole delle tradizioni culinarie con cui è cresciuta, la rendono degna di questo ambito riconoscimento.

Il suo lavoro al Lolla è il riflesso delle esperienze maturate in molti anni. Siy, effettivamente, è chef del Lolla dal 2020: è stata lei a portare il locale per la prima volta nell’elenco dei 50 Best Restaurants asiatici nel 2022, solo che qui si era piazzato nel gruppo 51-100 (più precisamente in 75esima posizione).

I piatti di Siy sono generalmente lodati per l’enfasi che ci mette nei prodotti, per la stagionalità e per la voluta semplicità, con omaggi alle sue origini filippine e con qualche tocco della cucina europea moderna di ispirazione asiatica. Inoltre nella sua cucina si sentono anche echi degli anni trascorsi nei paesi nordici, quando si è allenata al Noma e al Relae di Copenaghen o al Faviken in Svezia.

Inoltre è stata anche apprendista presso Andersen e Maillard a Copenaghen, dirigendo poi il settore Sviluppo del prodotto presso lo Starter Lab di Singapore.

Siy è nata a Dagupan, nelle Filippine. Appassionata di arti culinarie, decise di abbandonare la carriera in azienda per dedicarsi a pieno tempo alla cucina. Formatasi presso il Culinary Institute of America di New York, ha studiato con gli chef Eric Ripert di Le Bernardin e Daniel Boulud del Café Boulud. Inoltre ha anche lavorato per quattro anni al Restaurant André di Singapore.

Proprio mentre lei si trovava all’André, il ristorante nel 2017 è arrivato secondo nella classifica 50 Best Restaurants asiatici e 14esimo nella classifica mondiale. Adesso Johanne Siy si trova al Lolla, ristorante che ha aperto i battenti nel 2012 proponendo piatti di ispirazione mediterranea.

Dal 2020 al Lolla è arrivata Siy e da allora il menu si è arricchito con ispirazioni nordiche e asiatiche. Nei piatti non manca la salsa aligue delle Filippine, lime e granchi. I menu degustazione del Lolla parlano di una cucina attenta agli sprechi.

Siy ha spiegato di essere molto onorata di aver ricevuto questo premio: si tratta di una grande conferma per lei e per tutto il suo team, frutto del duro lavoro investito nel migliorarsi ogni giorno. La sua speranza è di puntare i riflettori sul lavoro delle donne in questo settore.