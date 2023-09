Attiviste lanciano torta in faccia al capo di Ryanair che ironizza: “Meglio l’Irish Cream”

di Manuela Chimera 8 Settembre 2023

Gli attivisti ambientali sono tornati alla carica. Dopo aver lanciato delle torte addosso alle statue di cera di Re Carlo e della Regina Camilla, ecco che adesso in Belgio un’attivista ha lanciato una torta in faccia a Michael O’Leary, il capo di Ryanair. Il quale, dopo la sorpresa iniziale, ha anche ironizzato dicendo che forse era “Meglio l’Irish Cream”.

Gli attivisti tornano a lanciare torte in faccia alla gente

Mettiamola così: almeno non hanno imbrattato monumenti, danneggiandoli e sprecando poi soldi pubblici per ripulirli. In questo caso l’unico a rimetterci è stato il capo di Ryanair, che ha dovuto farsi una bella doccia e portare in tintoria il vestito.

Tutto è accaduto a Bruxelles dove Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, si era recato per protestare contro i continui scioperi dei controlli del traffico aereo dell’Unione Europea. Come si vede nel video, O’Leary, armato di manifesti e cartelloni si stava posizionando davanti alla sede della Commissione Europea in Belgio.

La sua idea era quella poi di consegnare una petizione firmata da più di un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei e contro questi scioperi. Il che spiega perché ci fossero già la telecamere pronte.

Mentre O’Leary posizionava un cartonato a grandezza naturale di Ursula von der Leyen e mentre si accingeva a prelevare da uno scatolone alcuni volantini ecco che si avvicinano due donne che, improvvisamente, gli hanno lanciato una torta in piena faccia, dicendogli “Benvenuto in Belgio” e poi “Stop all’inquinamento degli aerei”.

O’Leary, da bravo irlandese, dopo la sorpresa iniziale, ha preso la cosa con ironia. Mentre cercava di ripulirsi dalla torta, ecco che con una risata ha ironizzato dicendo che, forse, sarebbe stato meglio un Irish Cream al posto di una torta.

Successivamente, poi, Ryanair ha postato un X (ex Twitter, è bene ricordarlo), un post nel quale scriveva: “Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l’Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!”, aggiungendovi poi anche la foto del suo amministratore delegato tutto macchiato di crema, con la torta in faccia.

Qui un video su YouTube dove potete vedere tutta la sequenza del lancio della torta in faccia a Michael O’Leary:

Diciamo che a O’Riley è andata bene, almeno gli hanno lanciato una torta. A Roma, invece, su un quadro di Van Gogh avevano lanciato una zuppa di verdura.