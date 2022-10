L’Aja: attivisti gettano passata di pomodoro sul dipinto La ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer

di Manuela 28 Ottobre 2022

Altro capitolo per la serie “Attivisti vs l’arte” o “Attivisti gettano cibo contro opere d’arte”. Questa volta gli adepti di Just Stop Oil sono andati a L’Aja e hanno gettato una scatola di passata di pomodoro sul dipinto La ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer, il tutto fra lo sgomento degli astanti.

Questa volta, però, la modalità di attacco è stata diversa. Nei capitoli precedenti, vedi la zuppa di pomodoro scagliata contro i Girasoli di Van Gogh e il purè di patate lanciato contro il quadro Il Pagliaio di Monet, prima hanno lanciato il cibo sul quadro e poi si sono incollati alla parete sottostante il dipinto (cosa che non hanno fatto quando hanno preso a torte in faccia le statue di cera di Carlo e Camilla, forse solo perché non c’era una parete a portata di mano).

Questa volta, invece, forse non abbastanza contenti di provare a rovinare opere d’arte antiche con del cibo, uno dei due (perché sempre due ci sono, né più, né meno) si è prima attaccato con l’orecchio al quadro, poi l’altro gli ha rovesciato addosso il pomodoro, attaccandosi poi lui stesso alla parete e auto-rovesciandosi addosso il resto del pomodoro.

Il quadro La ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer è esposto attualmente al Mauritshuis Museum all’Aja. Fortunatamente l’opera d’arte non è stata danneggiata in quanto protetta da un vetro.

Dopo aver fatto il loro show, gli attivisti si sono lanciati nella solita litania secondo la quale la gente si preoccupa più di un’opera d’arte danneggiata che della fame nel mondo (come se le persone non potessero preoccuparsi di più di una cosa per volta). Il che genera un po’ un corto circuito visto che per protestare contro la fame nel mondo, sei il primo che sprechi del cibo, coerenza portami via.

Comunque sia, dopo l’attacco, ecco che la polizia olandese ha arrestato tre persone per il fatto.

Qui potete vedere il video integrale su Twitter: