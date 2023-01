Australia: contrabbandava cocaina nella capsule delle uova Kinder Suprise, arrestato

di Manuela Chimera 5 Gennaio 2023

Bislacca disavventura in Australia. Qui un irlandese ha avuto la geniale idea di provare a contrabbandare della cocaina nascondendola nelle capsule gialle delle uova Kinder Surprise. Cosa mai potrà andare storto? Beh, è stato comunque beccato e arrestato.

Australia: si contrabbanda cocaina nelle uova Kinder Suprise

Secondo quanto trapelato l’uomo avrebbe nascosto nel corpo ben sei capsule gialle delle uova Kinder: in queste capsule aveva celato della cocaina, qualcosa come circa 120 grammi. Esatto, stiamo parlando proprio delle classiche capsule gialle che si trovano all’interno delle uova Kinder, quelle dove di solito si trovano le sorprese.

L’uomo, però, non si era limitato a nascondere la cocaina nelle capsule, ma ne aveva messa un po’ anche nel bagaglio. Solo che durante i controlli, le autorità aeroportuali dell’aeroporto internazionale di Melbourne hanno rilevato la presenza di cocaina nel bagaglio, motivo per cui l’uomo è stato fermato dall’Australian Border Force (ABF). Insospettite, le autorità hanno poi condotto l’uomo in ospedale per sottoporlo ad una TAC e, sorpresa, forse è il caso di dirlo: l’uomo aveva all’interno del corpo sei capsule Kinder contenenti cocaina.

Ovviamente le autorità hanno potuto accertare che si trattasse proprio dei contenitori di plastica delle sorprese delle uova Kinder solamente quando l’uomo le ha espulse. A quel punto è stata rilevata la presenza di cocaina al loro interno.

Per tutti questi motivi l’irlandese è stato accusato di aver illegalmente importato quantità commerciabili di droga. L’uomo si è presentato in tribunale il 30 dicembre dopo essere stato incarcerato. Tuttavia tutto è stato rinviato a un’udienza preliminare che si terrà il 27 marzo, udienza che si terrà prima dell’udienza vera e propria durante la quale un magistrato deciderà se ci saranno prove sufficienti a sostengo di una condanna.

Oltre al reato, l’uomo ha rischiato seri danni permanenti alla sua salute trasportando la droga in questa maniera. Adesso bisognerà attendere la sentenza finale: l’imputato rischia una pena di 25 anni di reclusione.

Certo che in Australia gli aeroporti non stanno mai tranquilli. Qualche tempo fa un passeggero era atterrato trasportando 6 kg di carne in valigia, cosa che va oltre qualsiasi tentativo di portarsi uno snack a bordo. Ovviamente non è stato arrestato, ma ha dovuto pagare 2.664 dollari di multa. Anche perché in Australia sono molto severi con l’introduzione di cibo in aeroporto: una ragazza si era beccata una multa da 1.800 dollari per aver messo in valigia mezzo panino di Subway.

Ma non solo in Australia si parla di contrabbando in aeroporto: in Florida un uovo aveva nascosto una pistola in un pollo crudo, sperando di oltrepassare così i controlli. Inutile dire che ha fallito.

[Crediti Foto | Flickr – zombieite]