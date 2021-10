Australia, fine del lockdown a Melbourne: ristoranti e bar riaprono dopo 9 mesi

In Australia a Melbourne finisce il lockdown più lungo del mondo: dopo 9 mesi riaprono ristoranti e bar, ma solo per i vaccinati.

di Manuela 21 Ottobre 2021

Dopo la fine delle restrizioni a Sydney, adesso in Australia finisce il lockdown più lungo del mondo. A Melbourne, infatti, dopo ben 9 mesi riaprono finalmente ristoranti e bar. Ma solo per i vaccinati.

Come rivelato da Sky News, a Melbourne è finito quello che è stato definito il lockdown più lungo del mondo: 262 giorni di fila di restrizione, con abitanti in confinamento per nove lunghi mesi.

La fine del lockdown vuol dire un allentamento delle restrizioni, anche se alcune rimarranno in vigore. Ristoranti, bar, caffè e pub potranno finalmente riaprire i battenti, ma attenzione: potranno accedervi solamente le persone che hanno finito il ciclo vaccinale.

Inoltre rimarranno in vigore sia la capienza limitata che l’obbligo dell’uso della mascherina al chiuso.

Scott Morrison, primo ministro australiano, ha dichiarato che nello stato di Victoria hanno percorso “la strada più lunga”. Ma adesso quella strada è finita. E questo anche perché le autorità avevano annunciato che avrebbero revocato il lockdown una volta che il 70% degli abitanti avesse ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Coronavirus.

E per un paese che esce dal lockdown, un altro ci rientra: in Lettonia, infatti, a causa del fallimento della campagna vaccinale, è stato annunciato un nuovo lockdown generale. Il che vuol dire che i bar saranno nuovamente chiusi, mentre i ristoranti potranno lavorare facendo solamente asporto.