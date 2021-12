Austria e Germania: la fake news delle barriere nei supermercati per i non vaccinati

È una fake news quella secondo la quale in Austria e Germania nei supermercati sarebbe stata installata una barriera per dividere i vaccinati dai no vax.

di Manuela 23 Dicembre 2021

Barriere nei supermercati di Austria e Germania per dividere i vaccinati dai non vaccinati? No, si tratta di una fake news.

La foto che vedete qui sotto è reale, ma a parte che arriva dalla Romania (e non dall’Austria o dalla Germania), si riferisce a una situazione un po’ diversa. Tutto è iniziato il 4 dicembre 2021 quando, sul sito Renovatio21.com, è stato pubblicato l’articolo dal titolo “Austria, barriera al supermercato tra vaccinati e non vaccinati. Apartheid biotica realizzata”.

L’articolo era corredato della foto in questione, ma negli ambienti no vax questa notizia era stata fatta passare come una forma di segregazione fra vaccinati e non vaccinati. Ma non era proprio così.

Anche nello stesso articolo di Renovatio21.com veniva specificato che non sapevano esattamente perché fosse stata messa quella barriera e a cosa servisse. Tuttavia, cercando in rete, era possibile trovare la risposta esatta, che non era proprio quella sostenuta dai no vax.

In pratica la barriera era stata messa in una catena di supermercati rumeni, Kaufland il nome. In particolare la foto si riferiva a un singolo centro commerciale della catena, quello che si trova vicino la città di Galati.

Questo supermercato aveva posto all’ingresso un cartello con una freccia che indicava a sinistra e una che indicava a destra. Nel cartello veniva specificato che la freccia a sinistra indicava l’accesso ai negozi della galleria commerciale solo se in possesso del green pass, mentre la freccia a destra indicava l’accesso al supermercato Kaufland vero e proprio.

Come accade in molti grossi centri commerciali, anche questo ha una parte destinata al supermercato vero e proprio e una parte in cui si trovano i negozi. Il cartello fa riferimento proprio a questo: chi ha il green pass può accedere sia al supermercato che ai negozi non essenziali, mentre chi non ha il green pass può accedere solamente al supermercato.

Quindi nessuna segregazione o divisione fra vaccinati e non vaccinati: il green pass in Romania viene dato anche a chi ha fatto un tampone, non solo ai vaccinati. Si è trattato solamente dell’iniziativa di un privato.