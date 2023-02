Bacardi acquisisce la maggioranza del marchio D’Ussé, il cognac di Jay-Z

di Manuela Chimera 8 Febbraio 2023

Ancora tempo di shopping per le grandi aziende. Se da poco Chiquita ha acquisito il settore verdure fresche di Dole e la Ferrero ha acquisito il frozen bakery di Fresystem, ecco che questa volta tocca a Bacardi acquisire la maggioranza di D’Ussé, il marchio di cognac di Jay-Z sviluppato insieme al produttore di bevande alcoliche. Solo che questa volta la questione è un po’ diversa dalle solite: pare che Bacardi, con questa acquisizione, abbia risolto una battaglia legale in corso proprio con Jay-Z.

Bacardi, Jay-Z e il cognac D’Ussé

L’accordo in questione pare che sia molto vantaggioso sia per Jay-Z che per Bacardi, solo che è frutto di una brutta disputa legale. Da quello che si sa, Jay-Z aveva fatto causa per la prima volta alla controllata di Bacardi Empire Investments Inc. mentre cercava di ottenere informazioni sulle vendite effettive del cognac D’Ussé.

Jay-Z aveva spiegato che avrebbe voluto vendere parte della sua quota alla compagnia di liquori, ma era stato ostacolato dal fatto che, secondo quanto riferito dalla causa, Bacardi aveva deliberatamente ridotto al minimo la produzione e la distribuzione del cognac nel tentativo di ridurre il prezzo che avrebbe dovuto pagare per acquisire la quota di Jay-Z.

Dai dati emersi dal dibattimento in tribunale, Jay-Z avrebbe fatto un’offerta a Bacardi valutando la sua metà nell’attività in questione e attestandosi su 1,5 miliardi di dollari. Solo che i calcoli di Bacardi erano diversi e parlavano solo di 460 milioni di dollari.

Mentre la prima causa andava avanti, ecco che Jay-Z ne aveva intentato una seconda, sostenendo che nel collegio del tribunale vi fossero membri razzisti. Ma adesso, in qualche modo, questa battaglia legale è giunta a una conclusione.

Non si conoscono esattamente i termini della vendita o i dettagli inerenti l’accordo, ma pare che, anche dopo l’acquisizione, Jay-Z detenga ancora una quota considerevole della società, il che vuol dire che l’influenza e il prestigio che porta al marchio D’Ussé non dovrebbe ridursi a breve.

Jay-Z non è nuovo del settore degli alcolici premium. D’Ussé è solo il secondo marchio che ha portato alla celebrità. Solo che con il precedente le cose erano andate più lisce. Jay-Z, infatti, aveva investito nel marchio di champagne Armand de Brignac dal 2006, dopo averlo pubblicizzato per la prima volta in un suo video musicale. Nel 2014 aveva rilevato tutti gli altri investitori, diventandone così l’unico proprietario. Nel 2021, poi, ha venduto a Moet Hennessy di Louis Vuitton la metà del marchio.